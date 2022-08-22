أطفال الأمير وليام وكيت يلتحقون بمدرسة جديدة

أعلن مكتب الأمير البريطاني وليام أن أطفاله الثلاثة سيبدأون الدراسة في مدرسة جديدة في الشهر المقبل، بينما يستعد الأمير وزوجته كيت للانتقال إلى بيت جديد في منطقة قلعة وندسور مقر إقامة جدته الملكة إليزابيث.

وقال قصر كينسنجتون إن الأميرين جورج ولويس (تسعة أعوام وأربعة أعوام) والأميرة شارلوت (سبعة أعوام) سيدرسون في مدرسة لامبروك الخاصة القريبة من وندسور ابتداء من سبتمبر أيلول.

وجاء الإعلان عن ذلك بعد الكثير من التكهنات في وسائل الإعلام عن أن الزوجين، دوق ودوقة كمبردج، يرغبان في الانتقال إلى أديليد كوتيج في وندسور وهو منزل مكون من أربعة غرف نوم يوجد على مسافة قصيرة من القلعة التي تقضي فيها الملكة (96 عاما) معظم وقتها هذه الأيام.

وتصل الرسوم السنوية في مدرسة الأطفال الجديدة إلى 21 ألف جنيه إسترليني (24803 دولارات) للتلميذ الواحد.