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أعضاء مجلس إدارة نادي برشلونة يقدمون استقالاتهم!

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 27 - أكتوبر - 2020 9:59 مساءً
نادي برشلونة

نادي برشلونة

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أعلن أعضاء مجلس إدارة نادي برشلونة برئاسة جوزيب ماريا بارتوميو عن تقديم استقالاتهم وذلك بحسب تقارير صحفية، على أن يكون هناك مجلس مؤقت لإدارة شؤون النادي برئاسة كارليس توسكيتس الذي سيقوم بالدعوة للانتخابات في مدة أقصاها 3 أشهر.

وقالت صحيفة ”سبورت“، إن أعضاء مجلس الإدارة فضلوا ترك مناصبهم قبل التصويت على حجب الثقة.

وكان بارتوميو، دعا مجلس إدارته لاجتماع طارئ، اليوم الثلاثاء، بمجرد معرفة موقف مجلس إقليم كتالونيا الذي يرى عدم وجود ”معوقات قضائية أو صحية“ لإجراء استفتاء سحب الثقة من المجلس الحالي.

وقال الصحفي مارسال يورنتي، وهو أحد المقربين من إدارة برشلونة، عبر حسابه على تويتر:“بارتوميو وأعضاء مجلس إدارته قرروا الاستقالة، إنهم لا يريدون تعريض الأعضاء للخطر بسبب التصويت على حجب الثقة في ظل الوضع الصحي القائم، ولا التسبب في أزمات أكثر تهدد استقرار النادي“.

وكان النادي أعلن في وقت سابق أن يومي 1 و2 نوفمبر سيخصصان من أجل تصويت سحب الثقة، لكن من الواضح أن الأمر قد لا يتم مطلقًا.

وأعلن نادي برشلونة في بيان رسمي في وقت سابق أن عدد الأصوات الصحيحة التي قُدمت في حملة سحب الثقة تخطت حاجز الـ16 ألفًا و520 صوتًا، وهو الحد المسموح به لبدء التصويت على سحب الثقة من بارتوميو.

وواجه بارتوميو غضبا متزايدا العام الماضي بسبب تدهور الأوضاع المالية للنادي وتراجع أداء الفريق في أرض الملعب وهو ما ظهر جليا في هزيمة مذلة 8-2 أمام بايرن ميونخ في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا في أغسطس الماضي.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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