أعمارهم تزيد على 100 عام.. تحدوا ‘كورونا’ وتعافوا منه

رغم كل ما يقال عن أن فيروس كورونا الجديد يؤثر أكثر في كبار السن، وأن معظم الوفيات الناجمة عنه هي للمتقدمين في العمر، فقد أثبتت الوقائع أن هذه الأقوال ليست صحيحة بالمطلق.

أفادت تقارير صحفية من الصين عن حالتين على الأقل لمريضين بفيروس كورونا الجديد “كوفيد 19” يزيد عمرهما على 100 عام، وحالة ثالثة في العقد التاسع من عمرها، شفوا جميعا من المرض القاتل الذي فتك بأكثر من 126 ألف شخص حول العالم.

وآخر الأخبار عن حالات الشفاء لكبار السن، هو لجدة صينية من مدينة ووهان، مركز تفشي الوباء، تعافت من فيروس كورونا الجديد بعد علاج استمر 6 أيام فقط.

وخرجت المريضة تشانغ قوانغ فن، البالغة من العمر 103 أعوام، من المستشفى قبل يومين، وفقا لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقال طبيبها زنغ يولان لوسائل الإعلام المحلية إن السيدة تشانغ شفيت في أقل من أسبوع لأنها “لم تكن تعاني من العديد من الحالات الصحية الكامنة”.

وتم تشخيص الجدة تشانغ بالمرض القاتل في الأول من مارس في مستشفى ليوان التابع لكلية تونغجي الطبية في ووهان بمقاطعة هوبي بوسط الصين، وهي المقاطعة التي كانت الأكثر تأثرا بالفيروس.

وعندما وصلت تشانغ إلى المستشفى، كانت في حالة حرجة ولم تكن قادرة على التواصل مع الأطباء.

وقالت الممرضة لياو تشن هوي لوسائل الإعلام المحلية إن الممرضات كن يتناوبن على إطعام المريضة وتغيير ملابسها، مضيفة أن الجدة تعافت تدريجيا بعد تلقيها رعاية على مدار الساعة وحصولها على تغذية مناسبة.

وتعد تشانغ أكبر مريضة بفيروس كورونا الجديد سنا حتى الآن، والأكبر سنا ممن تعافوا من المرض في الصين.

والجدة تشانغ تكبر مريضا آخر بالفيروس، كان قد تعافى من المرض بعد تلقيه العلاج، بعامين.

ففي وقت سابق تعافى مهندس معماري متقاعد من ووهان من فيروس كورونا الجديد بعد أن بلغ من العمر 101 عام مباشرة.

وخرج المهندس المعماري “المئوي”، الذي تم التعريف به باسم “داي”، من مستشفى ووهان الثالث بعد أن تلقى العلاج لمدة أسبوع، وكان يبدو نشيطا للغاية عندما غادر المستشفى بحسب الطبيبة لي لاي التي كانت تشرف على حالته.

وقالت لاي إن الرجل المئوي كان يتحدث كثيرا عن زوجته البالغة من العمر 92 عاما، مشيرة إلى أنه أبلغها بأنه بحاجة إلى التحسن حتى يتمكن من العودة إلى المنزل والعناية بها.

وجاء تعافي داي بعد أيام من خروج امرأة تبلغ من العمر 98 عاما من مستشفى مؤقت في ووهان، حسبما ذكرت صحيفة “صن” البريطانية.

وأدخلت هانيينغ المستشفى بعد أن لوحظ ارتفاع درجة حرارتها إلى مستوى خطير، حيث بلغت حرارتها 40 درجة مئوية، وتم نقلها إلى مستشفى ليشنشان في وسط إقليم هوبي في 13 فبراير.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، فقد تلقت هانيينغ العلاج بواسطة أدوية مضادة للفيروسات ومضادة للعدوى، وتمت مراقبتها في العناية المركزة، على مدار 24 ساعة في اليوم لأنها كانت تعاني من قصور في القلب وعدوى شديدة في الرئة.

وأعلن رئيس المستشفى، وانغ شينغهوان أن هانيينغ تعافت من المرض الأمر الذي “سيجلب الثقة للمرضى الآخرين الذين ما زالوا تحت العلاج”.