أعمال فنية لدعم فلسطين

انطلاقًا من أهمية الفن كمعبر أساسي عن ضمير الشعوب ومحرك لها، واصل نجوم الغناء والفن السابع في مختلف أنحاء الوطن العربي، تعبيرهم عن التضامن مع القضية الفلسطينية، عبر إسهامات فنية مُتعددة؛ ليسجلوا مواقفهم من العدوان الإسرائيلي المُتواصل على قطاع غزة، الذي يُعاني من قذائف الاحتلال.

يتصدى نجوم الفن لهذه الاعتداءات؛ ليكون عنوان ومضمون أعمالهم الفنية يحملان رسائل دعم لفلسطين، ومنهم المغني المصري الشهير أمير عيد مع فريقه “كايروكي”، الذي عنون أغنيته بـ”تلك قضية”، وكتب كلماتها الشاعر مصطفى إبراهيم، ومن أجل توصيل معناها إلى قطاع أوسع لا يقتصر على جمهوره بالوطن العربي فقط، حرص الفريق على ترجمة الأغنية إلى اللغة الإنجليزية. وبعنوان “فلسطين بتجمعنا” أطلقت المطربة الأردنية زين عوض أغنيتها الجديدة من كلمات الشاعر الفلسطيني رامي يوسف، وألحان وتوزيع طوني سابا، والتي يقول مطلعها: “فلسطين بتجمعنا وبتوحدنا الكوفية، بوجه الظلم طوفان وطلت شمس الحرية، على ترابك صامدين، بعون الله منتصرين، عشانك فلسطين، الأم الحرة الأبية”.

وفي رسالة دعم لأهالي فلسطين أطلق المطرب هاني شاكر، أغنية “الهوية عربي”، كلمات أسامة حسن وألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين، التي يؤكد فيها على اعتزازه بصمود الشعب الفلسطيني.

وحضر كاظم الساهر بأغنيته Hold Your Fire”، بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية، والتي تسلط كلماتها الضوء على الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها أهل غزة، كما يدعو في الأغنية إلى إيقاف الحرب المدمرة، إذ قال المطرب العراقي عبر حسابه بموقع فيس بوك، إنه اختار أن تكون كلمات الأغنية باللغة الإنجليزية؛ من أجل إيصال رسالة إلى العالم تدعو لوقف العنف ضد المدنيين الأبرياء. وطغت القضية الفلسطينية على الأحداث السينمائية الفترة الأخيرة، ففي جهد إيجابي تم تخصيص فعالية بعنوان “أسبوع السينما الفلسطينية” ينظمه المركز القومي للسينما، بدار الأوبرا المصرية، ليعرض مجموعة من الأفلام التي تتناول القضية الفلسطينية وهي “من تحت الركام”، “شيرين أبو عاقلة”، “العنصرية”، “كريم حُرًا” “غزة مونامور”، “البرج”.

فيما اختارت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، إعطاء أولوية للقضية الفلسطينية في برمجة دورتها السادسة المقرر انطلاقها يوم ١٤ كانون الأول الجاري، وأن تهدي برنامجًا خاصًا إلى السينما الفلسطينية، تتضمن تشكيلته عـرض مجموعة أفلام عن فلسطين، بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني، والرامي إلى تسليط الضوء على الأوضاع غير الإنسانية في غزة.

وفي دورة استثنائية تنطلق فعاليات المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي والروائي القصير بمحافظة مدنين في تونس؛ لتسليط الضوء على القضية الفلسطينية، مع تنظيم عروض فنية لدعم غزة، وتخصيص ندوات مختلفة في هذا الإطار.