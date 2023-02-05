أعيدوه للمقاولون العرب.. جماهير ليفربول تهاجم محمد صلاح

شنّت جماهير ليفربول هجومًا شديدًا على لاعبها الدولي المصري محمد صلاح في أعقاب خسارة فريقها المدوية بثلاثة أهداف دون رد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وسحق وولفرهامبتون المهدد بالهبوط منافسه ليفربول وفاز على فريق المدرب يورغن كلوب 3-صفر ليبقى الخاسر دون أي فوز بالمسابقة هذا العام، وهذه هي الهزيمة الثالثة على التوالي لـ “الريدز” خارج أرضهم في الدوري.

وحصل صلاح على تقييم 6.5 من موقع “سوفا سكور” وهو رابع أقل لاعبي فريقه تقييمًا خلال المباراة، بعدما لمس الكرة 39 مرة في 90 دقيقة، لم يسدد أي تسديدة على مرمى خصمه ولم يقم بأي مراوغة صحيحة.

وهاجم أحد الجماهير اللاعب على موقع “تويتر” قائلا: صلاح، لا يوجد كلمات مناسبة لوصف أدائك وإنهائك للهجمات، الأمر محبط فقط.

وقال آخر: قوموا ببيعه وأعيدوه إلى المقاولون العرب.

وزاد أحدهم: فريقك يحتاجك يا صاحب الـ 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

وختم مشجع: هل تتذكرون حينما كان صلاح يسجل أهدافًا؟ كانت أوقاتًا رائعة.

ولعب صلاح 19 مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل 7 أهداف فقط ومرر لزملائه 4 تمريرت حاسمة.