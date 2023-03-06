أغرب عائلة بالعالم أطفالها على أسماء مشاهير.. اليكم القصة

من أغرب الأمور المرتبطة بالأسر حول العالم، تلك العائلة التي قررت تسمية أطفالها بأسماء قريبة إلى قلوبهم، مثل أسماء الملاكمين والفرق الموسيقية والأفلام ونجوم الرياضة.

أما الأم فهي بيبا تينسلي “32 عامًا” بينما زوجها لوك “33 عامًا”، والذين قررا تسمية أطفالهما الستة الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و15 عامًا بشيء قريب من قلوبهم.

قصة تسمية الأطفال بدأت مع زواج الأم في عمر الـ16 عاما والأب 17 عاما، حيث كانا معًا من المتعصبين للملاكمة، ومن هنا كان إطلاق اسم تايسون على طفلهم الأصغر (ثلاثة أعوام)، ليصبح ضمن تسميات شملت ثلاثة أطفال هم: “سيلفستر ستالون” و”روكي بالبو” و”تايسون فيوري” وجميعهم من أبطال الملاكمة ورفع الأثقال.

كما استلهموا من هذه الرياضة تسمية ابنهم هاتون، البالغ من العمر ست سنوات على اسم أسطورة الملاكمة ريكي هاتون، وهو ملاكم بريطاني محترف سابقا.

عرفت الأم بيبا بأنها كانت تريد في البداية تسمية ابنتها باسم مستوحى من ديزني، وعلى الرغم من أن “بامبي” بدأ كاسم للفتاة على سبيل المزاح، لكن سرعان ما وقع الوالدان في حب الاسم الذي أطلق على ابنتهما البالغة من العمر أربع سنوات.

كما تم تسمية أكبرهم جويل سكوفيلد، 15 عامًا، على اسم الشخصية الرئيسية مايكل سكوفيلد من المسلسل التلفزيوني العالمي الشهير “بريزون بريك”.

وتم اختيار اسم ابنتهما الكبرى، كايلا، 13 عامًا، تكريماً لمربيتها سارة هوتون 58 عامًا والتي اختارت الاسم بنفسها، فيما سميت سارة ليلي “11 عامًا” بعد الجمع بين اسمين في اسم واحد مركب وهي تهجئة غير عادية قامت الأم بيبا بتركيبها لجعلها أكثر تميزًا.

وعن تلك الاختيارات، تقول الأم بيبا: “هناك الكثير من الأسماء الشائعة فلماذا لا تبرز قليلاً؟.. كلانا مهووس بالملاكمة، لذلك علمنا أنه ستكون هناك أسماء لأطفالنا مستوحاة من أبطال الملاكمة”.

ومضت في حديثها: “جويل قام مؤخرًا ببعض الملاكمة خلال المدرسة وبدأ هاتون في أكاديمية أمير أنسوورث للملاكمة حيث اعتاد والده أن يأخذه للتدريب وهو الآن كبير بما يكفي للانضمام.. كنت أعرف أيضًا أنني سأحصل على اسم ديزني لإحدى فتياتي وأن بامبي كان على قائمة من الأسماء السخيفة على سبيل المزاح قليلاً”.