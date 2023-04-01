أغرب عملية سطو في تاريخ البنوك

في بعض الأحيان نسمع بسرقات غريبة ومثيرة، وآخرها حين حاول رجل سرقة بنك مقابل دولار واحد، ليودع السجن.

وفي جريمة غريبة، أقدم رجل من ولاية يوتا الأمريكية على سرقة بنك، مقابل دولار واحد فقط، حتى يتم إلقاء القبض عليه وإيداعه سجناً فيدرالياً.

ونجح دونالد سانتاكروس البالغ من العمر 65 عامًا في تنفيذ واحدة من أكثر عمليات السطو على البنوك غرابة في التاريخ، بحسب ما أورده موقع “أوديتي سنترال”.

ودخل الرجل إلى بنك Wells Fargo بمدينة “سولت ليك” الأمريكية، وأعطى أحد الصرافين ورقة كُتب عليها: “أرجوك سامحني لفعل ذلك. هذه سرقة. من فضلك أعطني دولارا. شكرا لك”.

وبحسب ما ورد، اعتبر الصراف أن ما أقدم عليه سانتاكروس مجرد “مزحة”، لأنه امتثل لطلب السارق المفترض، لكنه طلب منه أيضًا مغادرة البنك بعد منحه الدولار المطلوب.

لكن الرجل لم يعجبه الأمر، وأخبر الموجودين أنه سرق البنك للتو وأنه ربما ينبغي عليهم الاتصال بالشرطة. ثم جلس في بهو البنك وانتظر أن يتم القبض عليه.

وبينما كان مدير البنك يدخل موظفي البنك إلى الغرفة الخلفية من أجل سلامتهم ويغلق الأبواب، كان من الممكن سماع سارق البنك المسن وهو يشكو من المدة التي استغرقتها الشرطة للوصول إلى هناك.

وجاء في إفادة الاعتقال أن «دونالد أدلى بتصريح للضحايا بأنهم محظوظون لأنه لم يكن لديه بندقية لأن الأمر استغرق وقتًا طويلاً من الشرطة للوصول إلى هناك”.

وبعد فترة، وصلت الشرطة وألقت القبض على الرجل البالغ من العمر 65 عامًا، دون أن تعلم أن هذه كانت خطته طوال الوقت، ورغم غياب السبب إلا أنه حقق ما صبا إليه وقبع في سجن فيدرالي.

وأخبر الضباط أنه في حالة سجنه ثم إطلاق سراحه، فسوف يسرق بنكًا آخر مقابل المزيد من المال حتى ينتهي به المطاف في السجن الفيدرالي.