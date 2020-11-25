أغلى كوب كابتشينو في العالم

بحسب المسح السنوي للأسعار العالمية الصادر عن دويتشه بنك، فإن العاصمة الدنماركية كوبنهاغن تحتفظ بأغلى كوب كابتشينو في العالم بمتوسط سعر يبلغ 6.30 دولارا.

وتأتي دبي في المرتبة الثانية بعد أن بلغ ثمن الكوب الواحد 6 دولارات، بفارق بسيط عن مدينة هونج كونج التي يمكن أن تحتسي الكابتشينو بها مقابل 5.7 دولار1.

ووفقا لمتوسط سعر الكوب في أول 3 أماكن فإن سعر أوقية الذهب يكفيك لشرب 300 كوبا أى تساوي ثمن احتساء الكابتشينو لمدة أقل من عام ” السنة = 365 يوم)

ويحوم سعر الذهب حاليا حول 1811 دولارا للأوقية (الأونصة)، وهو ما يعني أنك تستطيع شرب نحو 301 كوبا من الكابتشينو، فإذا كنت تشرب كوب يوميا فإنه الأوقية سوف تكفيك لشراء مشروبك المفضل لمدة عام في هذه الأماكن.

وحلت في المرتبة الرابعة العاصمة النرويجية أسلو بكوب كابتشينو يبلغ سعره 5.5 دولارا، وهو نفس سعر الشراء في باريس. التي تعد مقصدا لملايين السياح سنويا.

لم ينخفض سعر الكوب كثيرا في سنغافورة والذي يقدر في المتوسط بـ5.40 دولارا محتلة به المركز الخامس عالميا.

وحلت مدينة شنغهاي الصينية في المرتبة السادسة بكوب كابتشينو يصل ثمنه إلى 5.30 دولارا، وبفارق 10 سنتات عن المدينتين التاليتين، وهما زيورخ السويسرية، وبوسطن الأمريكية.

وجاءت في المركز الثامن كل من نيويورك وهلسنكي عاصمة فنلندا حيث بلغ سعر الكابتشينو 5 دولارات.

وتذيلت شيكاغو قائمة ترتيب المدن من حيث سعر الكابتشينو والذي يتوافر بها مقابل 4.90 دولارا، بحسب “العين الإخبارية”.