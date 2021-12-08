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صدق أو لا تصدق.. أغنى رجل في العالم لا يملك منزلا

8 - ديسمبر - 2021
آخر تحديث: 8 - ديسمبر - 2021 1:01 مساءً
إيلون ماسك

إيلون ماسك

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من المفارقات الغريبة والعجيبة التي قد تسمعها في حياتك، أن أغنى رجل على وجه الكوكب لا يملك منزلا.

وأوفى الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا” الأميركية، الملياردير إيلون ماسك بوعد قطعه العام الماضي بألا يعود مالكا لأي منزل.

وباع إيلون ماسك قصره الذي يملكه قرب سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأميركية، مقابل 30 مليون دولار، بحسب شبكة “فوكس نيوز” الأميركية.

وهذا الثمن أقل بـ 7 ملايين من الثمن الذي عرضه الملياردير الأميركي في يونيو الماضي، إذ عرض حينها القصر لقاء 37.5 مليون دولار.

لكنه ربح في صفقة البيع 7 ملايين دولار، إذ كان قد اشترى القصر بنحو 23 مليون دولار قبل 4 سنوات.

ولم يتم الإعلان عن هوية مشتري العقار.

وكان إيلون ماسك أعلن في وقت سابق أن هذا العقار، الذي تبلغ مساحته نحو 47 فدانا، هو آخر منزل له في كاليفورنيا بعد بيع كلم ممتلكاته في الولاية.

وهذا لا يعني أن المليادير الأميركي سيعيش في الشارع، لكنه لا يملك منازل رسمية مسجلة في الوثائق الحكومية.

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