أغنى 5 نساء في العالم لعام 2021

كثيرا ما نسمع عن ترتيب أثرى الرجال في العالم، دون الأخذ في الاعتبار أنه يوجد نساء يمتلكن المليارات، لذلك حان الوقت لإلقاء نظرة على أثرى النساء في 2021. ورغم تصدر سيدة فرنسية ترتيب أثرى النساء في العالم، فإن الأميركيات ما زلن يحافظن على أغلب المراكز المتقدمة في هذا الترتيب.

وذكر تقرير لمجلة “موي نيغثيوس إي إيكونوميا”(muynegociosyeconomia) الإسبانية، أن الأزمة الصحية التي ضربت العالم بسبب فيروس كورونا، وما تبعها من ركود اقتصادي وخسائر مالية ضخمة، لم تؤثر على الجميع بالطريقة نفسها.

إذ إن هناك أقلية من الأثرياء، الذين لم يتضرروا من هذه الأزمة، وهؤلاء هم المليونيرات اللاتي نجحن بفضل مشاريعهن التجارية أو شهرتهن أو بطرق أخرى في جمع ما يكفي من الأموال للوقاية من الأزمات، وعدم التفكير في كيفية دفع الإيجار.

المرتبة الأولى: فرانسواز بيتنكور

على غير العادة، فإن متصدرة الترتيب هذه المرة فرنسية وليست أميركية. إذ إن باريس عاصمة الأنوار والجمال والحب مكنت إحدى بناتها، وهي فرانسواز بيتنكور، من أن تصبح السيدة الأكثر ثراء في الكون.

وفرانسواز هي ابنة مؤسس عملاق صناعة التجميل “لوريال” (L’Oréal)، وتبلغ القيمة الإجمالية لأصولها 74 مليار دولار، وماركاتها معروفة في كل أنحاء العالم، بما أنها تنتج الآلاف من مستحضرات التجميل والعناية والنظافة الشخصية.

المرتبة الثانية: أليس والتون

رغم أن ثروة أليس تصل إلى 70 مليار دولار، باعتبار أنها وريثة سلسلة محلات “وول مارت” (WalMart)، أشهر سلسلة محلات في الولايات المتحدة والأكثر ربحية في العالم، فإنها خسرت مركزها في الصدارة.

وهي في الواقع لم تتضرر من أزمة فيروس كورونا؛ بل حققت أرباحا إضافية العام الماضي، حيث إن محلات وول مارت حققت أرباحا تناهز 8 مليار دولار بفضل اعتمادها على نظام توصيل المشتريات للمنازل كما تفعل شركة أمازون.



المرتبة الثالثة: ماكينزي سكوت

في 2019 انتهى زواج ماكينزي من جيف بيزوس صاحب شركة “أمازون” (Amazon)؛ إلا أنها تمكنت من دخول قائمة أثرى 3 نساء في العالم بأصول تناهز قيمتها 53 مليون دولار.

وتحاول ماكينزي استغلال هذه الثروة لإعانة المحتاجين، حيث إنها خلال العام الماضي فقط وزعت قرابة 6 مليارات دولار على أكثر من 500 منظمة وجمعية خيرية.

المرتبة الرابعة: جوليا كوخ

هي أرملة ديفيد كوخ، رجل الأعمال الرائد في مجال الإنتاج الزراعي، وأبناؤه يمتلكون حصة الأغلبية في شركة كوخ للصناعات، التي أصبحت خلال العام الماضي أكبر شركة خاصة في الولايات المتحدة. وبثروة تصل إلى 46 مليار دولار، تعتبر جوليا واحدة من أكثر أعضاء مجلس إدارة الشركة تأثيرا.

المرتبة الخامسة: ميريام أديلسون

هذه السيدة التي تملك 38 مليار دولار من الأصول، هي زوجة عملاق الترفيه شيلدون أديلسون، والذي ترك لها ثروة جعلتها ضمن قائمة أثرى 5 نساء.

وكان أديلسون قد حظي بشهرة في إسبانيا قبل سنوات، حين زار العاصمة (مدريد) بنفسه، لإلقاء نظرة على بعض المواقع التي كان يريد أن يقيم عليها مشروع يوروفيغاس، ليكون أكبر مجمع للترفيه في أوروبا.