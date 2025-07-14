أغنية "تاني" تجمع روبي وأحمد سعد معاً من جديد

يجتمع النجمان أحمد سعد وروبي مرة جديدة من خلال ديو غنائي يحمل عنوان “تاني”، وهو إحدى أغنيات ألبوم أحمد سعد الجديد “بيستهبل”.

ومن المرتقب أن تُبصر الأغنية النور يوم الثلاثاء في 16 تموز 2025، في تمام الساعة الثامنة مساءً، عبر المنصات الرقمية الموسيقية.

أغنية تاني تأتي بعد النجاح الكبير للدويتو السابق بين سعد وروبي باسم “يا ليالي”، والذي حقق وقتها نجاحا كبيرا، والأغنية الجديدة من تأليف فلبينو، وتوزيع أحمد طارق، يحيى، وميكس هاني محروس.

وكان أحمد سعد كشف عن خطة إطلاق ألبومه الجديد “بيستهبل” الذي يطلقه خلال الأيام القادمة عبر يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة في مفاجأة جديدة من مفاجآت “سعد” للجمهور في موسم الصيف.

وأعلن أحمد سعد على أن الألبوم الجديد سيطلق على مرحلتين وأطلق على المرحلة الأولى “الوش الأول” ومن المقرر إطلاقه يوم 16 يوليو الجاري، والبداية مع أغنية “بيستهبل” في تمام الخامسة مساء وأغنية “أخويا” الساعة السادسة وأغنية “مكسرات” في تمام السابعة مساء كما يطلق أغنية “تاني” بمشاركة النجمة روبي في تمام الساعة الثامنة وأغنية “بطة” في تمام التاسعة مساء.