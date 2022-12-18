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"أفضل لاعب شاب".. موهبة الأرجنتين تنهي سطوة أوروبا

منذ 11 دقيقة
إنزو فرنانديز

إنزو فرنانديز

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لم يقتصر الإنجاز التاريخي على تتويج الأرجنتين ببطولة كأس العالم، حيث سطر إنزو فرنانديز لاعب خط وسط منتخب الأرجنتين تاريخا جديدا عقب تتويج “التانجو” بلقب كأس العالم 2022 في قطر.

ولعب إنزو فرنانديز دورا مهما في تحقيق منتخب الأرجنتين للقب كأس العالم لأول مرة منذ 1986، عقب الفوز على فرنسا في النهائي.

فرنانديز عقب المباراة، نال جائزة أفضل لاعب شاب في مونديال قطر، لينهي احتكار دائم من جانب لاعبي المنتخبات الأوروبية لهذه الجائزة.

ومنذ ظهورها لأول مرة في مونديال ألمانيا 2006، وكانت جائزة أفضل لاعب شاب في كأس العالم حكرا على القارة الأوروبية.

وفي مونديال ألمانيا، استطاع نجم المانشافت الشاب وقتها، لوكاس بودولسكي التتويج بها، وجاء مواطنه توماس مولر وحقق الجائزة في نسخة جنوب أفريقيا 2010.

وخلال نسخة البرازيل 2014، حصد الفرنسي بول بوجبا الجائزة، قبل أن ينجح مواطنه كيليان مبابي في التتويج بجائزة مونديال روسيا 2018.

وجاء فرنانديز لينهي سيطرة القارة الأوروبية على جائزة أفضل لاعب شاب في كأس العالم بفضل مستواه الاستثنائي طوال البطولة على الصعيدين الدفاعي والهجومي.

وكان فرنانديز سجل أول أهدافه الدولية مع منتخب الأرجنتين في مونديال قطر، وذلك خلال الفوز على المكسيك 2-0 ضمن مرحلة المجموعات.

يذكر أن إنزو فرنانديز يبلغ من العمر 21 عاما، وينشط في صفوف بنفيكا، وسط توقعات برحيله إلى ريال مدريد أو ليفربول في المستقبل القريب.

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