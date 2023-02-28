أفضل هدف.. كريستيانو رونالدو يحصد جائزة جديدة

حصد الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر، جائزة جديدة في دوري روشن السعودي بعد ساعات من حفل جوائز الأفضل لعام 2022.

واحتضنت العاصمة الفرنسية “باريس” حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” السنوي، الذي كشف خلاله عن المتوجين بجوائز “ذا بيست” للعام المنصرم، أمس الإثنين.

وغاب اسم رونالدو لأول مرة منذ سنوات طويلة عن الحفل، إذ لم يدخل ضمن الترشيحات في أي من الجوائز.

لكن الحساب الرسمي لدوري روشن أعلن اليوم الثلاثاء، عن تتويج رونالدو بجائزة أفضل هدف في الجولة 18 من الدوري السعودي.

وشهدت الجولة الماضية تسجيل رونالدو ثلاثية “هاتريك”، قاد بها النصر للفوز خارج الأرض على ضمك بنتيجة 3-0، ليواصل تصدر جدول الترتيب.

واختير هدف رونالدو الثالث قبل نهاية الشوط الأول، كأفضل هدف في الجولة.

وجاء الهدف من هجمة مرتدة سريعة، قطع خلالها رونالدو مسافة من منطقة جزاء النصر إلى منطقة جزاء ضمك في لمح البصر، قبل أن يقابل عرضية زميله بتسديدة إلى الشباك.

ووصل رونالدو إلى 8 أهداف في الدوري السعودي، ليتأخر عن زميله البرازيلي تاليسكا -المتصدر- بفارق 5 أهداف.

🔘 ترايكوفسكي 🇲🇰

🔘 رينزو لوبـيـز 🇺🇾

🔘 كريستيانو رونالدو 🇵🇹 ⚽️ اختيارات الفريق الفنّي بـ #دوري_روشن_السعودي لأجمل (3) أهداف في #جولة_يوم_التأسيس 🤎 pic.twitter.com/Y5kOsph8lb — دوري روشن السعودي (@SPL) February 27, 2023