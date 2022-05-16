أكاديمية الأوسكار تعلن عن موعد حفل 2023.. ماذا عن ويل سميث؟

أعلنت أكاديمية الأوسكار أن موعد الدورة المقبلة الـ95 من حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2023، سيقام في 12 مارس/ آذار من عام 2023.

وبذلك ستكون تلك السنة الثانية على التوالي التي تقام فيها جوائز الأوسكار في شهر آذار/مارس.

وسيتم بث حفل توزيع الجوائز على الهواء مباشرة على قناة شبكة ABC الأمريكية في أكثر من 200 منطقة حول العالم من مسرح دولبي في هوليوود بلوس أنجلوس.

وذكرت تقارير عالمية أن الموعد النهائي لتقديم فئات الدخول العامة لجوائز الأوسكار 2023 هو 15 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الحالي، ومن المقرر بدء التصويت الأولي في 12 ديسمبر/ كانون الأول، على أن الإعلان عن القوائم القصيرة في 21 من الشهر عينه.

أما التصويت على الترشيحات فسيكون في الفترة ما بين 12 إلى 17 يناير/ كانون الثاني من عام 2023، على أن يتم الإعلان عن الترشيحات في 24 يناير/ شباط 2023، مع إجراء الاقتراع النهائي بين 2 و7 مارس/ آذار 2023.

يشار إلى أن أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، كانت قد اتخذت قراراً بمنع الممثل العالمي ويل سميث من حضور جميع أحداث الأكاديمية وعلى رأسها حفل توزيع جوائز الأوسكار لمدة 10 سنوات، جاء هذا القرار على خلفية الحادث الذي وقع بين ويل سميث وزميله كريس روك في حفل الأوسكار عقب صفع الأول للأخير أمام الجميع بعدما سخر الثاني من زوجته.

واللافت أن هذا القرار صدر بعد أيام قليلة من قبول الأكاديمية طلب الاستقالة الذي قدمه الممثل الأمريكي، ورغم ذلك لم تسحب منه جائزة أوسكار أفضل ممثل والتي تلقاها في الحفل نفسه عن دوره في فيلم «كينج ريتشارد». ولم يكن الاعتذار الذي قدمه ويل سميث لزميله على صفحة حفل جوائز الأوسكار قبل أيام كافياً لإثناء الأكاديمية عن إصدار قرارها الأخير.

وقد نص بيان الأكاديمية على أنه لا يسمح لسميث بحضور أي أحداث أو برامج أكاديمية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، على سبيل المثال حفل جوائز الأوسكار.

وبدوره أصدر الممثل العالمي بياناً أكد فيه أنه يقبل قرار أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، ويحترمه أيضاً.