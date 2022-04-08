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أكاديمية الأوسكار تفرض عقوبة “قاسية” على ويل سميث

منذ 25 دقيقة
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قررت أكاديمية الأوسكار، اليوم الجمعة، منع مشاركة ويل سميث في أي حفلة أو حدث ستنظمها لفترة عشر سنوات، عقابا على الصفعة التي وجهها الممثل الأميركي الفكاهي كريس روك في حفلة توزيع هذه المكافآت السينمائية الأرفع نهاية الشهر الفائت.

وكتب مجلس إدارة أكاديمية فنون السينما وعلومها خلال اجتماع عقده الجمعة أنه قرر “عدم السماح لسميث بالمشاركة في أي حدث أو برنامج تنظمه الأكاديمية، حضوريا أو افتراضيا”.

ووافقت الأكاديمية على طلب الاستقالة المقدم من ويل سميث الأسبوع الماضي، لكنها لم تسحب منه جائزة أوسكار أفضل ممثل التي تلقاها الشهر الماضي عن دوره في فيلم “كينغ ريتشارد

وكان سميث قد صفع مقدم الحفل، كريس روك، على خشبة المسرح في حفل توزيع جوائز الأوسكار هذا العام.

وصعد سميث إلى خشبة المسرح خلال الحفل، يوم الأحد الماضي، وصفع روك بعد أن سخر بسبب رأسها الحليق.

ولاحقا، أصدر ويل سميث بيانا اعتذر فيه عما فعله، قائلا إن تصرف لا يغتفر، لكنه أكد أيضا أن السخرية من جادا كانت “أكبر من أن أتحملها”.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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