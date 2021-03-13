أكثر أشياء فاخرة يفضل أثرياء العالم اقتناءها

توجد بعض الأشياء والسلع التي يحرص أثرياء العالم على امتلاكها وشرائها ، كنوع من المستوى الاجتماعي والرفاهية التي يتمتعوا بها .

كشف مؤشر “نايت فرانك للاستثمارات الفاخرة” أن أغنياء العالم يقومون بشراء السلع الفاخرة والنادرة التي تعد شغفا لدى الكثير منهم، واستثمارا مهما.

ووفقا لموقع “knight frank”، احتلت اللوحات والأعمال الفنية الفئة الأولى لدى الأثرياء وقدرت قيمة السوق العالمية للأعمال الفنية بـ 64 مليار دولار وغالبا ما يتم بيع هذه اللوحات والأعمال الفنية في مزادات عالمية فاخرة عند الحاجة إلى السيولة، أو تحقيق ربح عال فيها، أو للبحث عن سلعة فاخرة أخرى وهو ما يسمى في عالم الأثرياء “الاستثمار الفاخر”.

وهذه قائمة أكثر 9 سلع فاخرة يفضلها أثرياء العالم:

1- الفن (اللوحات والأعمال الفنية).

2- السيارات الكلاسيكية الفاخرة.

3- الساعات.

4- النبيذ والويسكي.

5- المجوهرات.

6- الأثاث.

7- الألماس الملوّن.

8- العملات المعدنية.

9- حقائب اليد.