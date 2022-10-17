أكثر 10 لاعبين شعبية على مواقع التواصل الاجتماعي

باتت مواقع التواصل الاجتماعي مجالا للتنافس بين نجوم كرة القدم، وإحدى الوسائل التي يعرف من خلالها اللاعبين مدى شعبيتهم، وإلى أي مدى قد وصلت.

ويمتاز نجوم مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو جناح مانشستر يونايتد، والأرجنتيني ليونيل ميسي أيقونة كرة القدم الأرجنتينية وهداف برشلونة التاريخي ولاعب باريس سان جيرمان الحالي، باجتذاب الملايين من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبالبحث عن أكثر لاعبي كرة القدم شعبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي سنجد أن هناك منافسة حامية الوطيس بين رونالدو وميسي يصعب على اللاعبين الآخرين الوصول إليها.

وترتبط زيادة عدد متابعي رونالدو وميسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالشعبية التي صنعاها على مدار أكثر من 15 عاماً، قبل حتى انتشار مواقع التواصل وزيادة شعبيتها.

بالإضافة إلى ذلك فإن نجوما مثل رونالدو وميسي وغيرهما يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي للترويج لمنتجات يعلنون عنها أو يصنعونها، وكذلك يوجهون رسائل مهمة عن حالاتهم الفنية وحيواتهم الاجتماعية.

من هو أكثر لاعبي كرة قدم شعبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟

يمتلك كريستيانو رونالدو أكبر عدد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي من بين لاعبي كرة القدم، بإجمالي متابعين يبلغ 744.9 مليون عبر كل المنصات.

ويمتلك رونالدو 488 متابعا عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، بالإضافة إلى 103.9 مليون على “تويتر”، و153 مليونا عبر “فيسبوك”.

كم عدد متابعي ليونيل ميسي على مواقع التواصل الاجتماعي؟

يمتلك ليونيل ميسي 106 ملايين متابع عبر موقع “فيسبوك”، بالإضافة إلى 366 مليونا عبر موقع “إنستجرام”، بإجمالي 474 متابع عبر الموقعين.

ولا يمتلك ليونيل ميسي حساباً على موقع “تويتر” دون سبب معلوم، علماً بأن وجود حساب للأرجنتيني عبر موقع التغريدات القصيرة كان سيزيد عدد متابعيه بشكل كبير.

أكثر 10 لاعبين شعبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

كريستيانو رونالدو – 744.9 مليون متابع

ليونيل ميسي – 474 مليون متابع

نيمار دا سيلفا – 326.4 مليون متابع

كيليان مبابي – 96.5 مليون متابع

سيرجيو راموس – 111.2 مليون متابع

جيمس رودريجيز – 105 ملايين متابع

زلاتان إبراهيموفيتش – 103.8 مليون متابع

جاريث بيل – 100.1 مليون متابع

مارسيلو – 99.9 مليون متابع

بول بوجبا – 80.9 مليون متابع