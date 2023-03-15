ألبانيا تصنف آخر "نهر بكر" في أوروبا حديقة وطنية

صنفت الحكومة الألبانية نهر فيوسا بجنوب البلاد حديقة وطنية، ما يمثل انتصارا لنشطاء البيئة الذين يكافحون منذ أعوام خططا لإنشاء محطات كهرومائية على امتداد مجرى النهر.

ووصف نشطاء البيئة والعلماء نهر فيوسا بأنه آخر نهر “بكر” في أوروبا، إذ يتدفق بلا انقطاع لمسافة 270 كيلومترا من اليونان قاطعا جنوب ألبانيا إلى البحر الأدرياتيكي من دون وجود أي سدود أو محطات كهرباء.

ويقولون إن النهر، الذي لم تمتد إليه يد البشر، موطن لنحو ألف نوع من الأسماك من بينها الأنقليس (ثعبان الماء) الأوروبي الذي يواجه بشدة خطر الانقراض وأنواع النباتات المتوطنة المهددة بالانقراض. وإعلان نهر فيوسا وروافده حديقة وطنية سيمنع مشروعات البناء.

وقال رئيس الوزراء الألباني إيدي راما إنه ستكون هناك ميزانية مبدئية قيمتها 80 مليون دولار لبناء مصانع جديدة لمنع وصول مياه الصرف الصحي إلى النهر.

وقال راما خلال مراسم التوقيع في مدينة تيبيلينا جنوب البلاد “اليوم سنحمي إلى الأبد آخر نهر بكر في أوروبا”. وتبعد تيبيلينا 215 كيلومترا عن العاصمة تيرانا.

وأضاف “دعونا لا ننسى أن هذه الحديقة الوطنية سيكون بها 12700 هكتار من الأراضي وهي حديقة ضخمة تعبر البلاد كلها”.

وتولد ألبانيا كل طاقتها من الكهرباء تقريبا من محطات كهرومائية وكانت تخطط لبناء 30 محطة كهرومائية على امتداد النهر لتلبية طلبها المتزايد على الكهرباء. (إعداد م