ألفيس يعلق على "صراع البطولات" مع ميسي

علق البرازيلي داني ألفيس، جناح برشلونة الإسباني السابق، على صراعه مع زميله الأسبق الأرجنتيني ليونيل ميسي على لقب الأكثر تتويجاً بالبطولات على مر التاريخ.

وتوج ليونيل ميسي مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان بلقب كأس السوبر الفرنسي (كأس الأبطال) الأحد الماضي، ليصبح اللقب رقم 41 في مسيرته، وهي الألقاب التي حقق أغلبها مع برشلونة.

على الجانب الآخر، حقق ألفيس 43 لقباً في مشواره الكروي، منها 23 لقبا جاءت بالاشتراك مع ميسي في برشلونة.

ونشرت قناة “TNT” الرياضية الأرجنتينية تغريدة حذرت فيها ألفيس من معادلة ميسي لرقمه كأكثر اللاعبين تتويجاً بالألقاب، قائلة: “خذ حذرك يا داني”، لكن النجم البرازيلي رد بشيء من المزاح على التغريدة، قائلا:ً “لا شيء يدعوني للقلق، إنها تمريرة حاسمة جديدة أقدمها إليه”.

وساعد ألفيس ميسي على تسجيل عشرات الأهداف في برشلونة خلال مزاملته له في برشلونة بين 2008 و2016، وهي الفترة الذهبية لتوهج ليو التي شهدت تتويجه 3 مرات مع الفريق بدوري أبطال أوروبا في 2009 و2011 و2015، والهيمنة على لقب الدوري الإسباني أعوام 2009 و2010 و2011 و2013 و2015 و2016.

تغريدة داني ألفيس

وينشط داني ألفيس حالياً مع فريق بوماس المكسيكي، الذي يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري بعد 6 جولات.

ويمتلك ميسي فرصة تجاوز رقم ألفيس حال حقق بطولتين أو ثلاثا مع باريس هذا الموسم، بالإضافة لإمكانية فوزه بكأس العالم 2022 مع الأرجنتين نهاية العام الحالي.