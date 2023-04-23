ألكاراز يحتفظ بلقب برشلونة المفتوحة للتنس

فاز المصنف الثاني عالميا كارلوس ألكاراز على ستيفانوس تيتيباس 6-3 و6-4 ليتوج بلقب بطولة برشلونة المفتوحة للتنس اليوم الأحد محققا لقبه الثالث للمحترفين هذا العام، والتاسع بشكل عام للاعب البالغ عمره 19 عاما.

وحسم ألكاراز، الذي ابتلي بالإصابات في بداية الموسم وخسر من يانيك سينر في قبل نهائي بطولته الأخيرة ميامي المفتوحة، اللقب في برشلونة للعام الثاني على التوالي ولم يخسر أي مجموعة خلال مشواره.

وتفوق اللاعب الإسباني الصاعد على تيتيباس المصنف الخامس عالميا والثاني في البطولة بنفس السهولة التي أطاح بها بكل منافسيه في برشلونة هذا الأسبوع.

وكان ألكاراز، الذي أصبح أصغر لاعب يتصدر التصنيف العالمي في نهاية العام في ديسمبر كانون الأول الماضي، قريبا من العلامة الكاملة اليوم الأحد وظهر بأداء مثالي خلال انتصاره في أقل من 80 دقيقة.

وهذه الهزيمة الرابعة على التوالي للاعب اليوناني أمام ألكاراز.

وقال ألكاراز لمحطة (تي.في.ئي) “اليوم كنت متحررا ومرنا، كانت لحظة مثالية وأنا في غاية السعادة لإنهاء المهمة بهذه الطريقة”.

وأضاف “بالأمس، قبل الخلود للنوم، كنت عصبيا واستيقظت متوترا جدا، لكن الإحماء ساعدني في الشعور بالارتياح وفكرت في أنه يجب أن أحرر جسدي.

“أردت أن أنسى كل شيء آخر وأن أركز في الملعب فقط، لا زلت مندهشا من الاستقبال الدافئ هنا في بلدي، بالنسبة لشاب يبلغ 19 عاما لم أتخيل أنني سأعيش هذه التجربة أبدا”.

وتمكن تيتيباس من كسر إرسال منافسه في الشوط الثالث لكن ألكاراز رد كسر الإرسال ليحسم المجموعة الأولى في 38 دقيقة.

ولعب ألكاراز بشراسة أكبر في المجموعة الثانية وهاجم بضراوة وكسر إرسال تيتيباس في الشوط الخامس.

ولم يترك لتيتيباس أي فرصة للرجوع واختتم اللقاء بضربة أمامية قوية قبل أن يحتفل بين جماهيره.

وستكون الخطوة المقبلة لألكاراز، للاستعداد لمنافسات فرنسا المفتوحة، المشاركة ببطولة مدريد للأساتذة التي تنطلق يوم الخميس.