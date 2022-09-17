ألكاراز يخسر أولى مبارياته كمصنف أول على العالم

خسر كارلوس ألكاراز بطل أمريكا المفتوحة أولى مبارياته كمصنف أول على العالم أمام الكندي فيلكس أوجيه الياسيم 6-7 و6-4 و6-2 في نهائيات كأس ديفيز للتنس (الجمعة 16-9-2022).

وانضم ألكاراز، الذي أصبح أصغر لاعب في التاريخ يعتلي صدارة تصنيف اتحاد لاعبي التنس المحترفين، إلى الفريق الإسباني بقيادة سيرجي بروجيرا يوم الثلاثاء ولم يشارك في الفوز 3-صفر على صربيا.

وبعدما هزم روبرتو باوتيستا أجوت منافسه الكندي فاسيك بوسبيسيل ليمنح إسبانيا التقدم 1-صفر، حسم ألكاراز مجموعة أولى متقاربة في شوط كسر التعادل قبل أن يرفع المنافس من مستواه.

وقال أوجيه الياسيم “إنه فوز كبير بالنسبة لي وللفريق. بالنسبة لي لأن كارلوس هو المصنف الأول الجديد. ولكنه بذل مجهودا كبيرا لذا يجب أن نقدم له الاحترام إذ عبر المحيط الأطلسي وجاء هنا للعب… يستحق الثناء”.

وأضاف “أعتقد أنني أظهرت في النهاية أنني كنت أفضل بعض الشيء في المجموعة الثالثة وبذلت قصارى جهدي”.

وأعاد انتصار أوجيه ألياسيم الأول على مصنف أول عالميا الفريق الكندي في نتيجة المواجهة ليتعادل 1-1 قبل أن يواجه إلى جوار بوسبيسيل الثنائي الإسباني المؤلف من مارسيل جرانويريس وبيدرو مارتينيز في مباراة الزوجي الفاصلة.