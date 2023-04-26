ألكاراز يعلم أن الجماهير لن تقبل بأقل من الفوز بمدريد المفتوحة للتنس

استفاد الإسباني كارلوس ألكاراز من المؤازرة الجماهيرية ليحصد لقب بطولة برشلونة للتنس الأحد الماضي ويعلم جيدا أن الجماهير لن تقبل بأقل من الفوز بلقب بطولة مدريد المفتوحة هذا الأسبوع لكن المصنف الثاني عالميا أبدى سعادته بثقة مواطنيه.

وقال اللاعب البالغ من العمر 19 عاما، والذي فاز أيضا في بوينس أيرس وإنديان ويلز هذا الموسم ويحرص على ترك بصمة أخرى على الملاعب الرملية قبل انطلاق فرنسا المفتوحة الشهر المقبل، إنه يتطلع للأجواء الجماهيرية الرائعة في العاصمة الإسبانية.

وأضاف “لا أعتبر ذلك ضغطا بل على العكس تماما اعتبره دافعا.

“إنه لمن دواعي سروري أن أرى الكثير من الناس، أحب اللعب أمام مثل هذه الجماهير الكبيرة، وحتى أكثر من ذلك في إسبانيا. إنه حافز كبير جدا”.

ويسعى ألكاراز لأن يصبح ثاني لاعب فقط بعد رافائيل نادال ينجح في الدفاع عن اللقب في مدريد لكنه لن يشعر بخيبة أمل كبيرة إذا لم يتحقق ذلك.

وقال ألكاراز “في كل بطولة نشارك بها نعتقد أنه يمكننا الفوز .. لكن إذا لم نفعل ذلك فهذا ليس إخفاقا بالنسبة لي.

“الشعور بالفشل في أي بطولة يكون له علاقة أكثر بمستوى التنس الذي قدمته أو طريقة لعبي. هذا هو الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لي.

“إذا قدمت أداء جيدا بدنيا وذهنيا لن أعتبر ذلك إخفاقا”.

وسيواجه ألكاراز، الذي حقق 23 انتصارا مقابل هزيمتين هذا العام، إميل روسوفوري أو أوجو أومبير في مباراته الافتتاحية.