الأحد 28 ذو الحجة 1444 ﻫ - 16 يوليو 2023 |
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ألكاراز ينهي سيطرة ديوكوفيتش ويحرز لقب ويمبلدون

منذ 39 دقيقة
كارلوس ألكاراز

كارلوس ألكاراز

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أظهر كارلوس ألكاراز المصنف الأول عالميا تفوق الجيل الجديد أخيرا وفاز على المخضرم نوفاك ديوكوفيتش ليحرز لقب بطولة ويمبلدون للتنس لأول مرة بعدما خرج منتصرا 1-6 و7-6 و6-1 و3-6 و6-4، الأحد.

وكان اللاعب الصربي البالغ عمره 36 عاما قد فرض سيطرته في ويمبلدون على مدار عقد من الزمان، لكنه واجه اليوم منافسا صعبا، ولم يتمكن في النهاية من الخروج بانتصار جديد.

وبعد أن كسر اللاعب البالغ عمره 20 عاما إرسال منافسه المخضرم وتقدم 2-1 في المجموعة الخامسة، بفضل ضربة ناجحة قوية، استشاط ديوكوفيتش غضبا وحطم مضربه.

ونال ديوكوفيتش الإنذار الثاني في المباراة، بعدما سبق تحذيره بسبب الحصول على وقت طويل قبل تنفيذ ضربات إرساله.

لكن كل ذلك لم يؤثر على تركيز ألكاراز، ليصبح أصغر لاعب في 37 عاما يحرز اللقب، بعد ضربة أمامية من ديوكوفيتش في الشبكة، وسقط اللاعب الإسباني أرضا احتفالا بالانتصار الثمين على حامل اللقب.

    المصدر :
  • رويترز

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