أليكس غاريدو.. جوهرة برشلونة الجديدة

لفت أليكس غاريدو، لاعب برشلونة الشاب، الذي دفع به تشافي هيرنانديز، مدرب الفريق، بالدقيقة الـ84 من عمر مباراة البارسا ضد إلتشي، خلال المواجهة التي جمعتهما، مساء السبت، في الليغا، الأنظار إليه بشدة.

وبمشاركة أليكس غاريدو فاز برشلونة على إلتشي، برباعية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وشارك غاريدو بدلًا من أنسو فاتي الذي سجل هدف البارسا الثاني خلال الدقيقة الـ56.

وغاريدو يعد واحدًا من أبرز مواهب أكاديمية برشلونة “لا ماسيا”، وظهر في أكثر من مناسبة في تدريبات الفريق الأول تحت قيادة تشافي، قبل أن يحصل على فرصته الأولى مع البلوغرانا في ملعب إلتشي، مساء السبت.

ويبلغ اللاعب الإسباني الشاب، من العمر 19 عامًا، ومرتبط مع الفريق بعقد ينتهي في يونيو المقبل، وشارك بالفعل مع منتخب إسبانيا للشباب تحت 19 عامًا في مباراتين.

اليكس غاريدو أحد اهم مواهب اللاماسيا ، تم استدعاؤه لقائمة برشلونة في الدوري الاوروبي .. استمتعوا بابرز لقطاته

pic.twitter.com/c4Ej4rM7ri — أحـمـد ⓺ (@upsq2) February 4, 2023

وبدا من الفيديوهات التي تداولها جمهور برشلونة للاعب، بأنه يجيد التألق في الشق الهجومي، ويتميز بالدقة العالية في لمسته الأخيرة للكرة.

وظهر غاريدو أيضًا بشكل مميز في بطولة دوري أبطال أوروبا للشباب، وسجل هدفًا وصنع 6 ويعتبر من أفضل صناع الأهداف في البطولة.

💬 Aleix Garrido: “Soc la persona més feliç del món ara mateix” 🤩 El centrocampista juvenil no ha podido esconder su emoción y su sentimiento azulgrana después de debutar con el primer equipo 💙 𝐌𝐀𝐃𝐄 𝐈𝐍 𝐋𝐀 𝐌𝐀𝐒𝐈𝐀 ❤️ pic.twitter.com/YI8yEZF7ei — FC Barcelona – Masia (@FCBmasia) April 1, 2023

وقال غاريدو عقب مشاركته، أمس في تصريحات للصحافة الإسبانية: “مشاعر لا تُصدق، سعيد جدًّا بالدقائق التي حصلت عليها وآمل أن يكون هناك المزيد في المستقبل، تشافي قال لي أن أحاول ألا أخسر أي كرة والأمور سارت على ما يرام”.

من جانبه، قال مدرب برشلونة عن اللاعب: “أليكس غاريدو كان مصابًا خلال الفترة الماضية، ولذلك لم يشارك من قبل مع الفريق، أنا أحبه كثيرًا، غاريدو لديه DNA برشلونة، هو يملك شخصية النادي، إنه لاعب موهوب”.

ويعد فوز أمس هو الثالث والعشرين لبرشلونة في الليغا بالموسم الحالي مقابل تعادلين وهزيمتين ليرفع رصيده إلى 71 نقطة في صدارة البطولة المحلّية بفارق 15 نقطة عن ريال مدريد الثاني.

في المقابل تكبّد إلتشي متذيّل الترتيب هزيمته الثامنة عشرة مقابل فوزين و7 تعادلات ليتجمّد رصيده عند 13 نقطة.