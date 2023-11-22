ألين لحود و DJ Marc يطلقان كليب "حلوة يا بلدي"

لمناسبة عيد الاستقلال اللبناني، اطلقت النجمة ألين لحود و DJ Marc أغنية “حلوة يا بلدي” في أول تعاون بينهما على طريقة الفيديو كليب بإدارة المخرج يوسف أبو نافع، هذه الأغنية التي أدتها الراحلة داليدا والتي كتبها مروان سعادة ولحنها جيف بارنيل.

أما الانتاج فلشركة Neo Vision، وبالتعاون مع We Group.

وفي ظل الأوضاع التي يمرّ بها لبنان والمنطقة، أرادت كلّ من ألين لحود و DJ Marc أن يقدما هذه الأغنية التي أصبحت منذ العام 1979 الأكثر تعبيراً عن اشتياق المغتربين لموطنهم ومدى تعلقهم بالأرض في توزيع وريمكس جديد.

كما ركزا من خلال الكليب على الرسالة الرئيسية وهي “لا للحرب… نعم للسلام” مع شعار “وبتبقي حلوة يا بلدي”، وأظهرا وجه لبنان الجميل من خلال مشاهد جسدت طبيعة الشباب اللبناني وحبهم للحياة.