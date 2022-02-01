أمريكا.. ممرضتان تجمعان "ثروة ضخمة" من بطاقات تطعيم كورونا

شهدت السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في عمليات النصب والاحتيال المتعلقة بفيروس كورونا.

وتمكنت السلطات في ولاية نيويورك من الإيقاع بممرضتين جمعتا ثروة هائلة من تزوير بطاقات تطعيم كورونا، وإدخال معلومات خاطئة على قاعدة بيانات الحكومة تفيد بتلقي المرضى للتطعيم في حين أنهم لم يتلقوا أي تطعيمات.

وألقت الشرطة القبض على الممرضة جولي ديفوونو (49 عاما)، التي تملك مركزا للرعاية الصحية في منطقة لونغ آيلاند في نيويورك، والممرضة ماريسا أورارو (44 عاما) التي تعمل لديها في المركز. وقال الادعاء إنهما جمعا نحو 1.5 مليون دولار من خلال عملية التزوير.

ووجه لهما الادعاء تهمة التزوير من الدرجة الثانية فضلا عن اتهامات أخرى، وقد مثلتا أول مرة أمام محكمة في نيويورك، الاثنين، ودفعا ببراءتهما.

وقال الادعاء إنهما حصلا على البطاقات والحقن الطبية من قطاع الصحة في الولاية، وفرضتا 220 دولارا للشخص البالغ و85 دولار للطفل.

وقال ممثلو الادعاء إنهما زورا بطاقة تطعيم لمحقق سري مرة واحدة على الأقل، في حين أنه لم يحصل على أي تطعيمات.

وصادرت الشرطة حوالي 900 ألف دولار أثناء تفتيش منزل المتهمة الأولى، بالإضافة إلى دفتر سجلات يشير إلى جمعهما أكثر من 1.5 مليون دولار، في الفترة من نوفمبر 2021 إلى يناير 2022.