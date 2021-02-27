أمريكية تنجو بأعجوبة من موت محقق.. ما القصة؟

وجدت سيدة أمريكية، تدعى دانا سميث، وتبلغ من العمر 37 عاماً، نفسها في غيبوبة، بسبب ثقب تجميلي لأنفها تسبَّب لها في عدوى أجبرتها على إجراء عملية زراعة كبد، إذ نُقِلَت إلى المستشفى أواخر يناير/كانون الثاني، بعدوى غير معروفة شخَّصها الأطباء بأنها نوع نادر من الفشل الكبدي ومرتبطة بالمجوهرات التي ثقبت بها أنفها وتبلغ قيمتها 60 دولاراً، حسب ما نقله تقرير لصحيفة The Independent البريطانية، السبت 27 فبراير/شباط 2021.

وفي حديث لها مع قناة CBS New York الأمريكية، قالت دانا إنها حصلت على ثقب الأنف خلال احتفالها بعيد الشكر، وبدأت تشعر بالمرض بعد نحو شهر: “آلامٌ في المعدة، وشعرت كأنني فقدت شهيتي نوعاً ما”.

المتحدثة نفسها أكدت أنها لم تستطع تناول الطعام أو شرب أي شيء. إذ صرحت في هذا الخصوص قائلة: “كنت أشرب الماء فقط، ولم أكُن قادرةً على تحمُّله. وأعتقد أنّني بدأت أقيء دماً في مرحلةٍ ما”.

وأضافت في حديثها إلى القناة التلفزيونية: “لم أرغب في الذهاب إلى المستشفى بسبب كوفيد-19، وظل الوضع كذلك حتى شعرت بأنه ليس أمامي خيارٌ آخر”.

بعد فحوصات عديدة، اكتشف الأطباء أن دانا كانت تعاني من نوعٍ نادر من الفشل الكبدي. في السياق نفسه، قال الدكتور لويس تيبرمان، مدير قسم زراعة الأعضاء بمركز ساندرا أتلاس لأمراض الكبد في مستشفى جامعة نورث شور، خلال حديثه إلى القناة الأمريكية: “يحدث الفشل الكلوي الحاد حين تكون في صحةٍ جيدة تماماً، ثم تصاب بالفيروس، وتسقط في غيبوبة بغضون شهرين”.

وأُدخِلَت دانا في غيبوبةٍ مستحثة طبياً لتستيقظ بعد مرور أيام، وتُدرك أنها خضعت لعملية زراعة كبد. بعد تجربتها المريرة، نصحت دانا الجميع قائلةً: “حتى في وجود كوفيد-19، ما يزال عليك الذهاب إلى المستشفى وإجراء فحصٍ كامل، لأنك لا تعلم ما قد يُصيبك، لقد أدى هذا القرار لإنقاذ حياتي”.