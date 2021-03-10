الخميس 16 صفر 1443 ﻫ - 23 سبتمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أمريكي اشترى قطعة بسكويت ففاز بـ250 ألف دولار

10 - مارس - 2021
بطاقة يانصيب

بطاقة يانصيب

A A A
طباعة المقال

كثيرة هي الصدف والمواقف الغريبة التي قد تغير حياتنا ، قادت الصدفة رجلا من ولاية كارولينا الشمالية مؤخرا، للفوز بجائرة مالية كبيرة في اليانصيب بقيمة 250 ألف دولار أميركي.

وصاحب الحظ السعيد هو كيفن فون، الذي قال إنه وزميله كانا في طريقهما للعمل عندما قادا عن طريق الخطأ في طريق أخرى، قادتهم إلى مطعم صغير في سونفيل، فتوقفا لتناول الطعام.

وطلب كيفن قطعة بسكويت، واشترى خلال تواجده في المكان بطاقتي يانصيب، قيمة الواحدة منهما 5 دولارات، ليحصل على جائزة فورية بقيمة 10 دولارات.

وحسبما نقلت وكالة “يو بي آي” للأنباء، فإن كيفن اشترى بالـ10 دولارات بطاقتي يانصيب مجددا أثناء تناوله البسكويت، ليكتشف فوزه بـ250 ألف دولار بعدما قام بخدش إحدى البطاقات.

واعتبر كيفن نفسه محظوظا للفوز بهذه الجائزة المالية الكبيرة التي ستساعده في سداد فواتيره، وإيجاد منزل أكبر لعائلته، وفق تصريحاته.

ووصف الفائز بـ250 ألف دولار البسكويت الذي تناوله بأنه كان الأشهى طيلة حياته، مطلقا عليه اسم “بسكويت الحظ الجيد”.

    المزيد من منوعات

    ليليان نمري لـ”صوت بيروت انترناشونال”: هل يعقل أن لجنة الموركس لم تشاهد “ع اسمك”؟
    كتب “خالدة” لا يمكن مسحها من تاريخ الذاكرة البشرية
    ميسي ورونالد كومان
    كومان يصّف ميسي بـ”الطاغية”

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    لقاح كورونا
    أسترالي يتلقى لقاح كورونا بطريقة “لاتخطر على البال”
    صورة أشعة للرئة
    إياك وتجاهلها.. 4 أعراض غريبة لسرطان الرئة
    أضرار انفجار المرفأ
    رسالة تهديد من حزب الله للقاضي بيطار: “واصلة معنا منك للمنخار”