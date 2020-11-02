أمريكي وأرجنتينية أول زوجان عبر تطبيق زووم في العالم

أول زواج افتراضي في العالم

فرض تفشي فيروس كورونا المستجد تغييرات كثيرة على العادات والطقوس التي كانت متبعة ، من ضمنها مراسم الزفاف التي شهدت تغييرا بالعديد من بلدان العالم بعد انتشار الفيروس .

أصبح الأمريكي سكوت مارمون، والأرجنتينية أوجستينا مونتيفوري أول من يقرران الزواج في العالم عبر تطبيق زووم.

وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إلى أن سكوت وأوجستينا حصلا على رخصة للزواج عبر الإنترنت من ولاية يوتاه.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحفل ومراسم الزواج استغرقت نحو 19 ساعة عبر تطبيق زووم.

وكان سكوت يخطط للانتقال إلى الأرجنتين في مارس/ آذار قبل أن تتسبب أزمة كوفيد-19 في إغلاق الحدود.

والتقى الزوجان في مدينة دنفر بولاية كولورادو، في مايو/ أيار 2017، خلال تواجد أوجستينا في الولايات المتحدة في بعثة للتبادل الثقافي.

وعقب عودة أوجستينا إلى الأرجنتين في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، ذهب سكوت لزيارتها في يناير/ كانون الثاني وهناك تقدم لخطبتها قبل عودته إلى الولايات المتحدة.

نشرت أوجستينا في يناير/ كانون الثاني صورة لخاتم خطوبتها على “فيس بوك” وقالت: “قلت نعم. أتمنى أن أكتب شيئًا يعبر عن سعادتي الآن”.

كان من المقرر أن يسافر سكوت مرة أخرى في مارس/ آذار إلى الأرجنتين لإتمام الزفاف لكن تفشي فيروس كورونا حال دون ذلك.

حاول سكوت الحصول على تأشيرة للسفر ولكن طلبه قوبل بالرفض لأنهما لم يعقدا قرانهما بعد.

لكن ما فصلته الحدود نجح تطبيق زووم في تحقيقه، بعد حصولهما على رخصة زواج عبر الإنترنت.

وأصبح سكوت الآن قادرًا على التقدم بطلب للحصول على تأشيرة لم شمل الأسرة.

وعقد الزوجان السعيدان رباط الزواج ويفصل بينهما حوالي 10000 كيلومتر أمام قاض في ولاية يوتا، حيث منحت الولاية رخصة للزواج عبر الإنترنت.

ويعد زواجهما أول حفل زفاف افتراضي ثنائي القومية منذ تفشي فيروس كورونا.