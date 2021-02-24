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أمل حجازي للنواب الذين تلقوا اللقاح: "مدودين وجربانين"

24 - فبراير - 2021
أمل حجازي

أمل حجازي

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بعدما ضجّ خبر تلقي عدد من النواب لقاح كورونا في مجلس النواب بدلاً من إعطائه للمواطنين، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وشنوا حملات شرسة على النواب الذي خالفوا المعايير المنصوصة في خطة التلقيح.

إلى ذلك، انضمّت الفنانة أمل حجازي الى لائحة المشاهير الّذين أعربوا عن استيائهم من تلقّي 15 نائباً لقاح كورونا في الساعات الماضية، ووصفتهم بعبارة “مدودين وجربانين”.

في التفاصيل، غرّدت أمل حجازي عبر تويتر بالقول: “كان لازم تاخدوا الـivermectin قبل العالم مش اللقاح! لأنه بينفع للدود وللجرب لأنكم مدودين وجربانين”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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