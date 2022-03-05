أمل علم الدين: الزواج كان رائعاً لدي شريك داعم بشكل لا يصدق

وصفت محامية حقوق الإنسان أمل كلوني علاقتها مع الممثل الأميركي جورج كلوني، بـالرائعة، وذلك بعد اختيارها كواحدة من أبرز 12 امرأة لعام 2022.

وأوضحت أمل في مقابلة مع مع مجلة “تايم”، أن “الزواج كان رائعاً.. لدي في زوجي شريك ملهم وداعم بشكل لا يصدق، ولدينا منزل مليء بالحب والضحك”.

كذلك، قالت إن “الفرح يفوق أي شيء كنت أتخيله، أشعر بأنني محظوظة للغاية لأنني وجدت حباً كبيراً في حياتي، وأن أكون أماً هكذا أحصل على توازني”.

يذكر أن أمل علم الدين وهو اسمها قبل الزواج، مولودة في 3 فبراير 1978، وهي محامية وناشطة حقوقية وكاتبة إنجليزية من أصل لبناني، وتعمل محامية في مكتب دوتي ستريت تشامبرز، متخصصة في القانون الدولي وحقوق الإنسان.

في عام 2013 التقت أمل بجورج كلوني خلال لقاء جمعهما بأحد أصدقائهما في بحيرة كومو بإيطاليا، ووفقاً لمكتب محاماة دوتي ستريت تشامبرز الذي تعمل به أمل فقد أصبحت الأخيرة خطيبة أشهر عازب بهوليوود الممثل جورج كلوني في 28 أبريل 2014 مما جعلها تحت مجهر الصحافة العالمية.

إلى ذلك، وفي 7 أغسطس 2014، حصلت أمل وخطيبها كلوني على تراخيص الزواج في الحي الملكي كينسينغتون وتشيلسي في لندن.

وفي 27 سبتمبر من ذات العام تزوج جورج كلوني رسمياً من أمل علم الدين، في حفل أقيم في مدينة البندقية حيث تم تزويجهما من قبل رئيس بلدية روما السابق وصديق كلوني والتر فيلتروني.