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أميركا.. المتهم بقتل الطفل الفلسطيني يؤكد براءته أمام المحكمة

منذ 17 دقيقة
ذبح بالسكين

ذبح بالسكين - تعبيرية

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دفع رجل من ولاية إيلينوي الأمريكية ببراءته من تهمتي القتل والكراهية الموجهتين إليه لطعنه طفلا مسلما حتى الموت وإصابة والدته وذلك في أثناء مثوله أمام قاض الاثنين، وفقا لسجلات المحكمة.

وتقول الشرطة إن جوزيف تشوبا (71 عاما) مالك المنزل الذي كانت تقطن فيه العائلة المسلمة استهدفهم بسبب دينهم وكرد فعل على الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وذكرت قناة تابعة لشبكة (إن.بي.سي نيوز) في شيكاغو الاثنين أن جورج لينارد محامي تشوبا قدم التماسا نيابة عنه.

ويواجه تشوبا، الذي لم يتحدث أمام المحكمة، اتهاما بقتل وديع الفيومي (6 أعوام) وإصابة والدته حنان شاهين (32 عاما) في 14 أكتوبر تشرين الأول في بلدة بلينفيلد على بعد نحو 64 كيلومترا جنوب غربي شيكاغو.

وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة ويل في بيان إن الطفل تعرض للطعن 26 مرة بسكين يصل طول نصله إلى 18 سنتيمترا.

ولم يتسن لرويترز الاتصال بمحامي تشوبا للتعليق اليوم الاثنين.

وسبق أن قال لينارد لوسائل الإعلام إنه لن يعلق على القضية خارج قاعة المحكمة.

كما فتحت وزارة العدل تحقيقا اتحاديا في وفاة الطفل.

    المصدر :
  • رويترز

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