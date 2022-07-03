أميركية تروي مأساتها بعد 11 زواج فاشل

في قصة غريبة ومثيرة تعرضت إمرأة تزوجت 11 مرة إلى حالة نفسية سيئة بعد أن تركها خطيبها الـ12 في زفافها لتواجه صدمة عمرها التي قضتها في عشرات الزيجات.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ستار، أقامت مونيت دياس، 52 عامًا، 11 حفل زفاف بالفعل، ولم ينجح أي منها خلال السنوات السابقة.

ظهرت السيدة الخمسينية، من الولايات المتحدة، ببرنامج TLC’s Addicted to Wedding، وكانت تأمل في العثور على الزوج الثاني عشر والأخير لها بعد عشرات الزيجات التي باءت بالفشل.

ولسوء الحظ، لم تنجح “مونيت” في اتمام زيجتها الـ12 بعد دخولها في مشادة مع خطيبها جون، حيث كشفت خلالها أنها تشعر بألم نفسي بعد فشلها مرة أخرى في الزواج.

وبالرغم مما حدث لم تفقد مونيت الأمل في الحصول على زوج آخر، حيث تقول إنها لا تزال متمسكة بالأمل في الحصول على زواج جيد في النهاية المطاف.