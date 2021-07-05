السبت 1 محرم 1444 ﻫ - 30 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أميركية تستيقظ على مفاجأة مرعبة فوق سريرها.. كيف تصرفت؟

5 - يوليو - 2021
قط بري مفترس

قط بري مفترس

A A A
طباعة المقال

تفاجأت كريستين فرانك بقط بري مفترس يحدق بها مباشرة فوق السرير، في مدينة بروكهافن بولاية جورجيا الأمريكية.

تقول كريستين إنها كانت مستلقية على السرير حين سمعت صوت طقطقة بجانبها فوق السرير، لتتفاجأ بقط بري كبير ومخيف، فصرخت وهربت بينما اتخذ القط جانبا في ركن بالغرفة، وفقا لشبكة “سي.إن.إن”

بعد ذلك فتح زوج كريستين بابا متصلا بالفناء لعل القط يخرج منه لكنه بقي مكانه ولم يتحرك، فظل الرجل يلتقط صورًا له، قبل أن يختفي القط لاحقا في حديقة غولف مجاورة.

وقال الملازم واين هوبارد، من إدارة المواد الطبيعية في جورجيا، إن القط من المحتمل أن يكون حيوانا أليفا لشخص ما ولكن من غير القانوني اقتناؤه في جورجيا.

ووضعت الإدارة مصيدة للقط، وبمجرد الإمساك بالقط، يخطط صندوق الدفاع القانوني للحيوانات لوضعه في محمية للحيوانات.

وقالت كريتسين “كان من الممكن أن يكون هذا مختلفا بشكل رهيب وأنا محظوظة لأنه لم يعد لدي أطفال صغار، هذا حيوان بري ولا ينبغي أن يكون أليفا”.

    المزيد من منوعات

    ولادة خامس نمر بنغالي مهدد بالانقراض في حديقة حيوان في كوبا
    في كوبا.. ولادة خامس نمر بنغالي مهدد بالانقراض
    لاعبو بروسيا دورتموند
    دورتموند يستهل الموسم بثلاثية نظيفة على ميونيخ 1860 بكأس ألمانيا
    كريستيانو رونالدو
    رونالدو يكشف موعد عودته للعب مع مانشستر

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    القمح
    سوريا تسرق قمحنا... ومن أين يأتي القمح الى افران شمسين؟
    ياسين فواز المعروف بـ "كينغ رولودكس"
    النيابة العامة في بيروت تدعي على كينغ رولودكس!
    فرنسا قدمت 50 باصاً هبة إلى لبنان
    ماذا حلّ بـ"الباصات الفرنسية"؟