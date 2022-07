أميركية تستيقظ على مفاجأة مرعبة فوق سريرها.. كيف تصرفت؟

تفاجأت كريستين فرانك بقط بري مفترس يحدق بها مباشرة فوق السرير، في مدينة بروكهافن بولاية جورجيا الأمريكية.

تقول كريستين إنها كانت مستلقية على السرير حين سمعت صوت طقطقة بجانبها فوق السرير، لتتفاجأ بقط بري كبير ومخيف، فصرخت وهربت بينما اتخذ القط جانبا في ركن بالغرفة، وفقا لشبكة “سي.إن.إن”

بعد ذلك فتح زوج كريستين بابا متصلا بالفناء لعل القط يخرج منه لكنه بقي مكانه ولم يتحرك، فظل الرجل يلتقط صورًا له، قبل أن يختفي القط لاحقا في حديقة غولف مجاورة.

WATCH: An Atlanta woman got a wild surprise this week when she woke up to find a serval, an exotic cat native to Africa, jumping onto her bed. https://t.co/PdIPE29uoX

— KATC TV3 (@KATCTV3) July 4, 2021