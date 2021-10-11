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أمير كرارة يتصدر محرك البحث "غوغل".. ما القصة؟

11 - أكتوبر - 2021
امير كرارة

امير كرارة

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فور إعلان ضيف حلقته القادمة من برنامج “سهرانين”، تصدر الفنان المصري أمير كرارة، محرك البحث الأمريكي “غوغل” خلال الساعات الماضية لأكثر من مناسبة، من أبرزها استضافته للفنان كريم فهمي، في أول ظهور له بعد شفائه من وعكته الصحية.

وكان فهمي قد نشر صورة له مع كرارة من برنامج “سهرانين”، الذي يقدمه الأخير عبر فضائية “أون إي” المصرية، وذلك من أجل الترويج للحلقة الجديدة.

وأشار كريم فهمي إلى أن حلقته في برنامج “سهرانين” ستذاع قريبا، دون أن يحدد موعدا لها.

وتعرض كريم فهمي الشهر الماضي لجلطتين في الرئة، تسببت في دخوله المستشفى، لكنه غادر بعدها واستكمل علاجه في المنزل.

حدث آخر جعل أمير كرارة يتصدر “غوغل” مؤخرا، هو احتفاله بعيد ميلاده الـ44، وتهنئة نجله سليم، له بنشره صورة لكعكة عيد ميلاد مرسوم عليها صورة كاريكاتورية له عبر حسابه على “إنستغرام”، وكتب معها: “عيد ميلاد سعيد لأفضل أب على الإطلاق”.

ورد أمير كرارة على تهنئة نجله قائلا: “حبيب بابا”.

وحقق أمير كرارة شهرة واسعة خلال السنوات الماضية من تجسيده دور ضابط الشرطة “سليم الأنصاري” في المسلسل التلفزيوني “كلبش”، وكذلك بطولته في الجزء الأول من مسلسل “الاختيار”، وتجسيده دور ضابط الجيش المصري الراحل أحمد منسي.

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