أميمة طالب تستعد لإطلاق أغنية جديدة

تستعد الفنانة التونسية أميمة طالب لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية بعنوان “bravo”، وقد نشرت البوستر الخاص بالأغنية عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام”.

وكانت أميمة طالب قد شاركت في إحياء عدد من الحفلات الغنائية في الرياض قبل وقوع أزمة كورونا منها ليلة سهم، ضمن حفلات موسم الرياض؛ وقدمت أميمة طالب خلال حفلاتها مجموعة من أغانيها منها “إذا تسمح لي، صاحي إنت، وهبت قلبي، خاطرك”، التي كتب كلماتها “قوس” ولحنها المبدع “سهم”.

وطرحت أميمة مؤخراً أغنية “في غيابك” من كلمات نون، ألحان نهار، توزيع ياسر ماجد، مكس وماستر علي الأمير.

كما انتهت أميمة من تسجيل أغاني ألبومها الجديد، وتتعاون من خلاله مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين في الخليج والعالم العربي.