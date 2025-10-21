أمينة خليل: أنا وسط بنات جيلي تأخرت شوية في الجواز!

علقت الفنانة أمينة خليل على زواجها من المصور أحمد زعتر، الذي تم في نهاية مايو الماضي، مؤكدة أن حياتهما الزوجية تسير بشكل جيد.

وقالت أمينة خليل خلال لقاء تلفزيوني “الأمور ماشية كويس الحمد لله”.

وتابعت أمينة خليل: “بصراحة من وقت الجواز كان فيه أحداث كتير، وبنخرج من حاجة لحاجة، مش لاحقين نستقر، لما نخلص مهرجان الجونة السينمائي والقاهرة السينمائي، هنستقر ونقعد شوية في البيت”.

وعن سبب إقامتها حفل زفاف في مصر وآخر في اليونان، قالت: “كنت حريصة أعمل فرح في مصر لكل عيلتي والناس اللي في الشغل اللي بعتبرهم عيلتي، وكنت مهتمة إن الناس اللي بحس إني بنتهم يفرحوا معايا”.

وأضافت: “وفي نفس الوقت كنت عايزة أعمل حاجة احترامًا لزوجي أحمد، اللي ما اختارش الأضواء اللي أنا فيها، لكنه اختارني أنا، فكنت عايزة أعمل إيفينت لأصحابنا المقربين جدًا من غير كاميرات ولا أضواء، ودي حاجة مريحة ليا وليه”.

وعن معايير الاختيار في الزواج، قالت أمينة خليل: “أنا وسط البنات اللي في جيلي تأخرت شوية في الجواز، وكان فيه مرات ربنا مكتبش نصيب، لكن ربنا كان كاتب النصيب مع أحمد زعتر، وصلت للمرحلة اللي مابقاش فيها صراع بين العقل والقلب، وساعتها حسيت إني ماشية في الطريق الصح”.