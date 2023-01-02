الأثنين 9 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 2 يناير 2023 |
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أمينة خليل تخوض السباق الرمضاني 2023 بـ"الهرشة السابعة"

منذ 10 دقائق
أمينة خليل

أمينة خليل

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تستعد الفنانة أمينة خليل الفترة الحالية للتجهيز والتحضير لدخول السباق الرمضاني 2023 بمسلسل ” الهرشة السابعة “.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي، يشارك في بطولته محمد شاهين، وعلي قاسم، وتأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.

يذكر أن الفنانة أمينة خليل شاركت في الموسم الرمضاني الماضي 2022 فى مسلسل ” العائدون “، من بطولة أمير كرارة، محمود البزاوي، محمود عبدالمغني، صبري عبدالمنعم، أحمد الأحمد، هاني رمزي، محمد فراج، ومحمد ممدوح، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد نادر جلال، وقد حقق العمل نسبة مشاهدة كبيرة وقت عرضه .

أما على المستوى السينمائي تواصل أمينة التحضير لفيلم ” شماريخ “، الذي تقوم ببطولته بجانب آسر ياسين ،ومن إخراج عمرو سلامة .

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