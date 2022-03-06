الأثنين 3 شعبان 1443 ﻫ - 7 مارس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أمينة خليل تكشف عن دورها ضمن مسلسلات رمضان 2022

منذ 10 ساعات
امينة خليل

امينة خليل

A A A
طباعة المقال

نفت الفنانة أمينة خليل أن يكون مسلسلها القادم مع النجم أمير كرارة “العائدون”، يمثل الجزء الثاني من مسلسل النجم أحمد عز “هجمة مرتدة”، وأشارت إلى أنها تتوقع أن يتعاطف معها الجمهور عند عرض العمل ضمن المسلسلات المصرية لموسم رمضان 2022.

وأوضحت أمينة خليل في تصريحات تليفزيونية، قائلة إنها تقدم دور “نادين”، والجمهور سيتعاطف معها، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى تقديم شخصية مختلفة عن الأدوار السابقة التي قدمتها في أعمالها السابقة.

وتابعت قائلة إن مسلسل العائدون ليس الجزء الثاني من مسلسل “هجمة مرتدة”، الذى قدم في رمضان الماضي من بطولة أحمد عز وهند صبري، والشخصية التى تقدمها صعبة جداً، وتواصل التصوير بشكل يومي، وصور فريق العمل العديد من مشاهد الأكشن في الأردن ومن المقرر السفر إلى دولة بلغاريا الأيام المقبلة لتصوير عدد من مشاهد الأكشن هناك.

ومسلسل العائدون مستوحى من أحداث حقيقية حدثت فى الفترة من 2018 وحتى 2020، ولها علاقة بمتغيرات كثيرة في المنطقة العربية، وكيف تتعامل الدولة المصرية مع التهديدات التي تعرضت لها في هذه المرحلة.

وكانت آخر أعمال أمينة خليل، مسلسل “خلى بالك من زيزى” فى رمضان الماضي، وتدور أحداثه حول مأساة عائلية واجتماعية تعيشها شابة مختلفة، تعانى من الانفعالية الزائدة وعدم القدرة على ضبط أعصابها، وتخوض رحلة للتصالح مع نفسها وعائلتها والمجتمع.

    المزيد من منوعات

    زلنسكي قبل الرئاسة
    من الترفيه الى جبهة حرب هزّت العالم.. أبرز لحظات زلنسكي قبل السياسة (فيديوات)
    لحظة هجوم الثور على المتفرجين
    فيديو مرعب.. ثور يخرج عن السيطرة ويهاجم المتفرجين في المكسيك
    ليونيل ميسي
    دفعة قوية لعملة باريس سان جرمان المشفرة.. ما علاقة ميسي؟!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    وزير العمل ​مصطفى بيرم​
    رواتب القطاع الخاص بعد التعديل.. هذا ما كشفه بيرم
    "ستينغر" نجم المعارك الدفاعية الأوكرانية
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    مشهد مرعب.. صاروخ ستينغر يُطارد هيلكوبتر روسية في أوكرانيا وينسفها
    عناصر من الجيش الأوكراني
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    فيديو.. صاروخ أوكراني موجه يدمر دبابة روسية