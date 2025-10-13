أمينة خليل خارج السباق الرمضاني 2026

قررت الفنانة أمينة خليل الغياب عن المشاركة في موسم دراما رمضان 2026؛ لتكسر بذلك عادتها في الظهور السنوي ضمن الماراثون الرمضاني؛ حيث اعتادت خلال الأعوام الماضية على المشاركة في عدد من أبرز الأعمال الدرامية، وذلك حسبما أكدت لـ”سيدتي”؛ حيث يأتي هذا القرار بعد احتفالها مؤخراً بزواجها من المصور أحمد زعتر؛ إذ فضلت أن تمنح نفسها فترة راحة قصيرة تستمتع خلالها ببداية حياتها الزوجية.

الفنانة أمينة خليل حققت العديد من النجاحات اللافتة في الدراما التلفزيونية خلال السنوات الأخيرة، وحجزت لنفسها مكاناً ضمن قائمة النجمات اللواتي يتواجدن بشكلٍ سنوي في الموسم الدرامي الأبرز خلال العام، لاسيما وأنها دائماً تقدم دراما اجتماعية هادفة، تتطرق فيها للعديد من القضايا البارزة على الساحة، وكان آخرها ما قدمته في مسلسل “لام شمسية” في رمضان الماضي.

والجدير بالذكر أن أمينة خليل احتفلت بزفافها على المصور أحمد زعتر يوم 30 مايو الماضي في حفل مبهج بأحد الأماكن المخصصة لهذه المناسبات فى مصر، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن. ولم تكتفِ أمينة بذلك، بل أقامت حفل زفاف ثانياً في اليونان بحضور عائلتها وأصدقائها الفنانين.