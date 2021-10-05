أمين درة لـ"صوت بيروت انترناشونال": "باب الجحيم" مشروع مليء بالتحدي.. وأصالة ذكية

امين درة مخرج لبناني بدأ مسيرته المهنية من خلال فيلم قصير (كرتون) بعنوان greycsale الذي حاز على العديد من الجوائز في مختلف المهرجانات اهمها جائزة مهرجان السينما الاوروبية ثم قدم اول مسلسل درامي على الانترنت بعنوان “شنكبوت” الذي حقق نجاحا كبيرا وحصد جائزة EMMY AWARD للاعمال الرقمية بالاضافة الى جوائز اخرى. اما باكورة اعماله الكبيرة فتمثلت باخراجه اول فيلم روائي طويل بعنوان “غدي” الذي فاز بمجموعة من الجوائز العالمية. حاليا يتابع له الجمهور مسلسل “باب الجحيم” الذي يعرض على منصة “شاهد” من بطولة آدم بكري وسينتيا سموئيل ومن انتاج شركة “صبّاح اخوان” فكيف تحمس لهذه التجربة هذا ما سنعرفه من حوار امين درة مع “صوت بيروت انترناشونال”.

درة قال “اعتبر تجربة مسلسل “باب الجحيم” اكثر من رائعة لانها مغلفة بالشجاعة والتحدي من الجميع وتحديدا شركة الانتاج التي قررت ان تدخل في مشروع جديد من نوعه لم يعتاده الجمهور العربي اذ انه من نوع الخيال العلمي ويحتاج الى تقنيات دقيقة استعملت في تنفيذه سواء في الاكشن او الاحداث الاخرى التي احتاجت انشاء ستديو كبير على مساحة 1200 متر مربع واود ان اشكر المنتج صادق صبّاح وزياد الخطيب الذي تبنى هذا المسلسل ووفر لي الاستعانة بفريق عمل غربي متمرس وايضا اود ان اذكر نشاط كل الممثلين اثناء التصوير الذين اعطوا كل طاقتهم من آدم بكري وسينتيا سموئيل وسعيد سرحان وغيرهم والحمد الله ردة الفعل تجاه العمل ايجابية جدا ومع مرور الايام يزاداد عدد مشاهدينه على “شاهد”. وقريبا سيتابع الجمهور الجزء الثاني منه الذي يحتوي على اجابات للجزء الاول.

وعما ان كان يحضر عملاً جديداً مع شركة الصباح فأكد قائلا “نعم يوجد مشاريع جديدة ستبصر النور في الفترة المقبلة”.

وبما انه حائز على جائزة EMMY AWARD فهل هذا الامر سهّل تعاونه مع المنتجين العرب ام ان المسألة اضحت اصعب في تعامله خاصة لجهة الاجر فاشار درة “عندما فزت بهذه الجائزة العالمية في العام 2011 لم يكن الوضع الدرامي منتعشا كما هو حالها هذه الفترة انما في حينها تلقيت عروضا درامية عديدة لكن العائق لم يكن ماديا بل كان توفير التقنيات العالية التي اريدها في اعمالي واليوم مع وجود المنصات الرقمية بات المستوى المطلوب في الدراما العربية عاليا لان المنافسة ليست محلية بل عالمية”.

وبسؤاله عن تجربة فيلم “غدي” مع الفنان جورج خباز قال “كانت التجربة مميزة جدا وان شاء الله هناك تحضير لفيلم سينمائي جديد في المستقبل القريب”.

وعن خوضه تجربة تصوير كليب للمطربة اصالة نصري وهو بعيد عن هذا المضمار فقال ” فعلا انا لا انتمي الى عالم تصوير الكليبات رسميا لكن العمل مع اصالة كان ممتعا وهي التي احبت ان تصور اغنيتها في اجواء سينمائية يحتوي على قصة درامية وليس الهدف منه اظهار جمالها وازيائها وفي تعاوني معها وجدت انها انسانة ذكية جدا بعيدا عن انها فنانة فقط”.

واخيرا يقول امين درة ان المسلسلات القصيرة باتت تشبه ايقاع حياتنا الجديدة وهي مطلوبة من الجيل الجديد.