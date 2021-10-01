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أم تطلق النار على طفليها لـ”إرسالهما إلى الجنة”

1 - أكتوبر - 2021

إستر كاليخاس

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أطلقت امرأة في مدينة فينكس الأمريكية، النار على طفليها مما أدى إلى مقتل ابنتها البالغة من العمر عامين، وإصابة ابنها البالغ من العمر 6 سنوات بجروح، على أمل “الذهاب الى الجنة”.

وقالت شرطة فينكس إن إستر كاليخاس (24 عاما) اتصلت بزوجها وأفراد أسرتها الآخرين لتقول إنها أطلقت النار على الأطفال، فقام هؤلاء بدورهم بالاتصال بالشرطة التي حضرت متأخرة مع الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم قد نقل الطفلين إلى المستشفى، إلا أن الفتاة توفيت في وقت لاحق.

وقد اعترفت كاليخاس بإطلاق النار على طفليها “لأنها أرادتهما أن يذهبا إلى الجنة”، وقالت للمحققين إنها خططت لقتل نفسها بعد ذلك، لكنها لم تتمكن من إعادة تحميل البندقية.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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