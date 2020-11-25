أم تُغرق طفلها في مرحاض وتدفنه بالغابة

تحقق السلطات الأوكرانية في جريمة قتل ارتكبتها سيدة أغرقت طفلها المولود حديثا في مرحاض مليء بالبراز ثم دفنته في غابة.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن الأوكرانية التي تدعى هانا (35 عاما) أنجبت سرا الطفل في مرحاض بشكل الحفرة قرب منزلها في منطقة سومي بشمال شرق البلاد.

ويعتقد المحققون أنها تركت صغيرها يغرق في حفرة المرحاض عمدا حتى تتخلص منه.

ووفق الصحيفة، فإن المولود ترك في الحفرة لمدة يوم كامل، قبل أن تطلب الأم من جارها المساعدة في دفنه.

وتم العثور على القبر الذي دفن فيه المولود بمساعدة جارها الستيني الذي أقنعته أن الطفل كان “ميتا” وقت ولادته، بينما يعتقد المحققون أنه ولد حيا.

وتنفي الأم قتلها الطفل، مشيرة إلى أنها شعرت بآلام أسفل البطن ثم ذهبت للمرحاض لتكتشف أنها تلد الطفل.

لكن الشرطة فتحت تحقيقا في “جريمة قتل مع سبق الإصرار” ضد المرأة، ويقوم خبراء المعمل الجنائي بجمع الأدلة.

وقد أخفت المرأة حملها بالطفل ولم تسجله لدى السلطات الصحية.

وقالت خلال التحقيق معها إنها “لم ترغب في هذا الطفل، ولا تعرف والده”.