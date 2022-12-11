أنباء عن هدية مرتقبة من "بي إن سبورتس" للجماهير العربية!

كشف الصحافي الرياضي ومراسل وكالة الأنباء الألمانية “محمد الجزار”، نبأً ساراً لعشاق كرة القدم يتعلق بآلية نقل المباريات النهائية لمونديال كأس العالم في قطر 2022.

ونقل الجزار عبر حسابه على تويتر، عن مصادر مطلعة قولها، بأن شبكة بي إن سبورتس “beINSPORTS” الرياضية القطرية، ستبث جميع المباريات المتبقية في مونديال 2022 مجانا على قنواتها المفتوحة.

ووصلت بطولة كأس العالم إلى مراحلها الأخيرة بعد أن حجزت أربعة منتخبات مقاعدها في الدور نصف النهائي وهي المغرب، وفرنسا، وكرواتيا، والأرجنتين.

ووفقا للصحفي محمد الجزار، فمن المقرر أن يتم بث المباريات الأربعة المتبقية في مونديال قطر على قنوات “بي إن سبورتس” وقناة الكأس دون تشفير.

وعقب الجزار في تغريدة لاحقة، إلى انه تم الطلب رسميا من القناة المغربية لبث مباراة المغرب وفرنسا على المفتوحة مع بقية مباريات نصف النهائي والنهائي.

ويترقب الجمهور العربي والعالمي بشغف متابعة مباريات المربع الذهبي والتي ستجمع فرنسا وكرواتيا على استاد لوسيل يوم (الثلاثاء 13-12-2022)، ومباراة المغرب وفرنسا على استاد البيت يوم (الأربعاء 14-12-2022)، لتحديد المتأهلَين للمباراة النهاية لكأس العالم.