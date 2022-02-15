أنباء متداولة عن وفاة الناشط السعودي ريان جيلر تثير الجدل

نتشرت أنباء في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وخاصة موقع “تويتر” تنص على خبر وفاة مشهور مواقع التواصل الاجتماعي السعودي “ريان جيلر”، وقد انتشر هذا الخبر بصورة كبيرة بين متابعيه مما أحزن محبيه لكنه لم يتم تأكيده أو نفيه من قبل عائلته.

ريان جيلر يتصدر التريند

وتصدر اسم ريان جيلر الترند على موقع تويتر، وسط تساؤلات عن حقيقة هذا النبأ، ودعوات من الجمهور بأن يكون هذا الخبر مجرد شائعة، فيما زعمت بعض التقارير الفنية أنه توفي إثر تعرضه لأزمة قلبية داخل غرفته.

وكانت حسابات إخبارية معنية بأخبار المشاهير، نقلت معلومات أن ريان أنور عباس الحباس، الشهير بـ“ريان جيلر “توفي بعد إصابته بسكتة قلبية مفاجئة أثناء نومه في غرفته في المنزل.

ونشرت الصفحة الشخصية الخاصة بنجم السوشال ميديا السعودي ريان جيلر صورة نعوة دون أي توضيح، وهو ما أثار ضجة كبيرة وحالة من التشيك خاصة إن ريان من الشخصيات التي تثير جدلًا واسعًا بشكل مستمر.







