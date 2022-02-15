الثلاثاء 14 رجب 1443 ﻫ - 15 فبراير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أنباء متداولة عن وفاة الناشط السعودي ريان جيلر تثير الجدل

منذ 39 دقيقة
الناشط ريات يثير الجدل بخبر وفاته

الناشط ريات يثير الجدل بخبر وفاته

A A A
طباعة المقال

نتشرت أنباء في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وخاصة موقع “تويتر” تنص على خبر وفاة مشهور مواقع التواصل الاجتماعي السعودي “ريان جيلر”، وقد انتشر هذا الخبر بصورة كبيرة بين متابعيه مما أحزن محبيه لكنه لم يتم تأكيده أو نفيه من قبل عائلته.
ريان جيلر يتصدر التريند
وتصدر اسم ريان جيلر الترند على موقع تويتر، وسط تساؤلات عن حقيقة هذا النبأ، ودعوات من الجمهور بأن يكون هذا الخبر مجرد شائعة، فيما زعمت بعض التقارير الفنية أنه توفي إثر تعرضه لأزمة قلبية داخل غرفته.
وكانت حسابات إخبارية معنية بأخبار المشاهير، نقلت معلومات أن ريان أنور عباس الحباس، الشهير بـ“ريان جيلر “توفي بعد إصابته بسكتة قلبية مفاجئة أثناء نومه في غرفته في المنزل.
ونشرت الصفحة الشخصية الخاصة بنجم السوشال ميديا السعودي ريان جيلر صورة نعوة دون أي توضيح، وهو ما أثار ضجة كبيرة وحالة من التشيك خاصة إن ريان من الشخصيات التي تثير جدلًا واسعًا بشكل مستمر.

    المزيد من منوعات

    محمد صلاح وساديو مانيه
    كلوب يكشف عن ميزة مشتركة بين محمد صلاح وماني
    جمجمة- تعبيرية
    فيديو وصور.. جمجمة تثير التكهنات بسبب احتوائها على مادة غريبة
    ديفيد بيكهام
    بيكهام يعلق على مباراة باريس سان جيرمان و ريال مدريد

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    تحليل الحمض النووي - صورة تعبيرية
    فيديو.. عائلة تخضع لفحص DNA وتواجه حقيقة صادمة!
    المطلوب للعدالة سليم عياش
    مكافأة مالية لمن يملك معلومات عن سليم عياش المتورّط في اغتيال الشهيد رفيق الحريري
    طعن سائق سيارة (تعبيرية)
    حادثة مرعبة.. مشرّد ينقض على امرأة دعته للاستحمام في منزلها