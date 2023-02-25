"أنتوني" جناح مانشستر يونايتد: الفوز بكأس الرابطة سيعيدنا للقمة مرة أخرى

قال الجناح البرازيلي أنتوني قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم غدا الأحد إن الفوز باللقب سيكون الخطوة الأولى لإعادة فريقه مانشستر يونايتد إلى أندية القمة حيث ينتمي.

ويدخل الفريق المتألق بقيادة المدرب الهولندي إريك تن هاج المباراة كمرشح للفوز باللقب على حساب نيوكاسل العائد لخوض النهائيات بعد فترة غياب أطول عن الألقاب.

ويرجع اخر ألقاب نيوكاسل المحلية إلى عام 1955 بينما كان آخر ألقاب يونايتد المحلية أيضا عام 2017، عندما فاز بكأس الرابطة بقيادة جوزيه مورينيو.

لكن بالنسبة لناد يملك تاريخ يونايتد، تظل هذه فترة طويلة لكن أنتوني عازم على تحقيق اللقب غدا.

وقال لموقع النادي على الإنترنت “عندما جئت إلى هنا، قلت إن مانشستر يونايتد ناد كبير وسوف نعيد هذا النادي إلى حيث ينتمي -عبر القتال للفوز بالألقاب.

“نحن نعلم أنها ستكون مهمة صعبة، لكننا ندرك مدى عظمة نادينا ومدى جودتنا. سيكون الحلم حقيقة في موسمي الأول، إذا تمكنا من الفوز باللقب. أتمنى أن أتمكن من الاستمرار في هذا حتى نحقق المزيد من الألقاب”.

ويحتل يونايتد المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز مع تزايد الحديث عن اقتراب الفريق من تحقيق الألقاب عقب فوزه على برشلونة يوم الخميس الماضي وبلوغ دور الستة عشر للدوري الأوروبي.

وسجل أنتوني هدف الفوز في هذه المباراة وأصبح لاعبا مؤثرا في هجوم يونايتد.

وقال الدولي البرازيلي “أنا متحمس حقا. كنت أتحدث مع زملائي عن هذا، ستكون هذه المرة الأولى لي (في استاد ويمبلي). سيكون يوما رائعا بالنسبة لي ولا أستطيع الانتظار لهذا اليوم. إنه أول نهائي لي في أول مواسمي وسيكون مميزا حقا”.

ويتطلع زميله في الفريق ليساندرو مارتينيز أيضا للفوز بالكأس في موسمه الأول مع يونايتد بعد أن لحق بتن هاج، مدربه السابق في أياكس، إلى أولد ترافورد في الصيف الماضي.

وقال الفائز بكأس العالم 2022 مع الأرجنتين والذي تذوق أجواء استاد ويمبلي مع منتخب بلاده أمام إيطاليا العام الماضي “الحالة رائعة هنا، والجميع إيجابي، ولدينا الكثير من الحوافز أيضا. نحن متعطشون للألقاب ونريد الفوز وهذه هي عقلية الفريق.

“لقد لعبت هناك وأعرف الملعب جيدا. إنه استاد رائع وبه طاقة جيدة والأمر متروك لنا. يجب أن نكون مستعدين لذلك ولكافة التفاصيل”.