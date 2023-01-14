أنثى فهد تثير الرعب في مدينة دالاس‭ ‬الأمريكية.. وإعلان "حالة طوارئ"

فرت أنثى فهد من النوع المرقط تزن 11.3 كيلو جرام من قفصها في حديقة حيوان دالاس (الجمعة 13-1-2023) مما دفع المسؤولين إلى إغلاق الحديقة وإعلان “حالة طوارئ”، على الرغم من تأكيدهم لسكان المناطق المجاورة بأنها لا تمثل خطرا.

ويبحث موظفو الحديقة عن أنثى الفهد الهاربة، التي يتراوح عمرها من ثلاث إلى أربع سنوات، قائلين إنه ليس من المرجح أن تكون غادرت الحديقة بسبب السياج المحيط بها والطبيعة الإقليمية للقطط الكبيرة.

وقال هاريسون إيديل نائب رئيس حديقة الحيوان لرعاية الحيوانات والحفاظ عليها للصحفيين في مؤتمر صحفي “إنها لا تشكل خطرا على البشر”.

وأضاف أنه ليس من المعلوم تحديدا متى هربت أنثى الفهد، لكن يبدو أنها فرت من خلال قطع في السياج الذي يحيط بالقفص.

والفهود المرقطة، ويطلق عليها ذلك بسبب أشكال فرائها الشبيهة بالغيوم، تسكن الغابات الكثيفة في سفوح جبال الهيمالايا وجنوب شرق آسيا وجنوب الصين وتتضاءل أعدادها في البرية.

قال إيديل “لديها مجموعة كاملة من المخالب والأسنان الحادة… لا نريد من أي شخص أن يحاول الإمساك بها. فهي ليست قطة منزلية، لا تزال حيوانا بريا. ولكن تقديم أي صور أو نصائح سيكون مفيدا”.