أنجلينا جولي أوّل من حذّرت جوني ديب من الزواج بآمبر هيرد

عاد الممثل العالمي جوني ديب إلى عالم المشاهير بعدما حقق فوزه على طليقته آمبر هيرد وأعاد اعتباره من جديد.

وعبّر ديب عن ذلك بدخوله عالم السوشيال ميديا وإطلاق حسابه على تطبيق “تيك توك”، الذي حصد ملايين المتابعين منذ الساعات الأولى.

وقد شهد حساب ديب في “إنستغرام” نشاطاً استثنائياً مقارنة بالأعوام الماضية. وقد ارتفع عدد متابعيه إلى أضعاف ما كان عليه قبل فوزه بالمحاكمة.

كما حرص الممثل على متابعة عدد من مشاهير هوليوود. وكانت من بين اللواتي حظين بمتابعة ديب، الممثلة غال غادوت والنجمة جينيفر أنيستون وباريس هيلتون وغيرهن من المشاهير.

وفي هذا الإطار، عبّر المتابعون عن تعجبهم من تجاهل ديب للنجمة العالمية أنجلينا جولي وعدم متابعتها على تطبيق التواصل رغم أن علاقة صداقة قوية تربطهما، خصوصاً بعد مشاركتهما في بطولة فيلم “السائح” عام 2010، بحسب ما ذكره موقع “ذا نيوز”.

وقد أشار الموقع إلى أن عدة تقارير أجنبية كشفت مؤخراً أن انجلينا جولي حذرت ديب منذ أعوام من خطوة الزواج من آمبر هيرد. إذ شعرت الممثلة الشهيرة بأن هيرد ليست مناسبة له وشددت على ضرورة الانتظار ظناً منها أنه يمر بأزمة منتصف العمر ولن يستطيع الاختيار بشكل مناسب.