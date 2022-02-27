أنجلينا جولي تتضامن مع الشعب الأوكراني: العواقب الإنسانية ستكون مدمرة

كشفت النجمة العالمية وسفيرة النوايا الحسنة لدى الأمم المتحدة أنجلينا جولي، عن قلقها حيال سلامة الشعب الأوكراني وسط التصعيد العسكري الذي تشهده البلاد ونزوح الآلاف هربًا من نيران الأزمة بين روسيا وأوكرانيا مشيرة إلى أنها تصلي للشعب الأوكراني، وفي رسالة عبر حسابها على إنسجرام كتبت المبعوثة الخاصة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة: “تركيزي مع زملائي في مفوضية اللاجئين لضمان عمل كل شيء ممكن لضمان توفير الحماية الأساسية وحقوق الإنسان للنازحين واللاجئين في المنطقة”.

وتابعت أنجلينا: “تابعنا بالفعل تقارير عن وقوع إصابات وعن فرار أشخاص من منازلهم بحثاً عن الأمان”.

كما شاركت الممثلة رابطاً لبيان أصدرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، جاء فيه: “نحن قلقون للغاية بشأن الوضع سريع التدهور والعملية العسكرية المستمرة في أوكرانيا”، وتابع البيان إن “العواقب الإنسانية لهذه الحرب على السكان ستكون مدمرة للغاية، وفي النهاية لا يوجد منتصر في الحرب، وإنما ضياع لأعداد لا تُحصى من الأرواح”.

وطالب بيان المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بحماية أرواح المدنيين والتأكد من سلامة البنية التحتية المدنية في جميع الأوقات بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي، ووفقاً للمفوضية فإن مسؤوليها يعملون مع مسؤولي الأمم المتحدة والسلطات والشركاء الآخرين في أوكرانيا لضمان تقديم المساعدات الإنسانية حيثما كان وصولها ممكناً وضروريًا.

وأشارت المفوضية لعملها مع الحكومات في الدول المجاورة ودعوتها للإبقاء على حدودهم مفتوحة من أجل دعم الجهود الإنسانية التي يمكن أن يقدمها الجميع والاستجابة لأي حالة من حالات النزوح القسري، وخلص بيان مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى شروعها في تعزيز عملياتها وقدراتها على الوصول للمتضررين في أوكرانيا والدول المجاورة ودعم جميع من يبحثون عن الأمان والحماية.