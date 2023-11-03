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أنجلينا جولي تتضامن مع الفلسطينيين: "زعماء العالم متواطئون"

منذ 30 ثانية
الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي تلقي خطاب في بوركينا فاسو

الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي تلقي خطاب في بوركينا فاسو

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أبدت النجمة العالمية أنجلينا جولي غضبها الشديد لما جرى في مخيم جباليا، حيث عملت على نشر صور للمجازر عبر حسابها على “انستغرام”.

وكتبت جولي:”هذا هو القصف المتعمّد للسكان المحاصرين الذين ليس لديهم مكان يفرون إليه. لقد بقيت غزة بمثابة سجن مفتوح منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، وها هي تتحوّل بسرعة إلى مقبرة جماعية”.

وأضافت: “40 في المئة من القتلى هم أطفال أبرياء، وهناك عائلات تُقتل بأكملها، بينما العالم يراقب بدعم من العديد من الحكومات، كما يتعرّض الملايين من المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والأسر للعقاب الجماعي، بالإضافة إلى تجريدهم من إنسانيتهم. ومع كل ذلك، فهُم يُحرمون من الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي، من خلال رفض المطالبة بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، ومنع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من فرض وقف إطلاق النار على كلا الطرفين، فإن زعماء العالم متواطئون في هذه الجرائم”.

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